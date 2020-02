ESCLUSIVA | Vignaroli: “La Lazio non deve aver paura di nessuno. Mihajlovic una figura di riferimento per i tifosi biancocelesti”

La corsa Scudetto entra nel vivo con la Lazio che, superato l’esame Genoa, si proietta alla prossima “finale” con il Bologna per cercare di proseguire la striscia di risultati utili approfittando dello scontro diretto al vertice tra Juventus ed Inter. Una sfida delicata da non fallire per i ragazzi di Inzaghi presentata, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, dal doppio ex Fabio Vignaroli.

Lazio ha collezionato 20 risultati utili consecutivi. Pensi che domani il pericolo maggiore sia sottovalutare l’avversario o il Bologna stesso come formazione?

“Penso un po’ tutte e due le cose. Chiaramente in questo momento la Lazio è una squadra molto quadrata con l’autostima altissima che vola sulle ali dell’entusiasmo. Dovrà giocare sfruttando ciò. Il Bologna è un osso duro e non regalerà niente, ma credo che i biancocelesti dovranno semplicemente giocare la loro partita”.

Inzaghi dovrà fare a meno di alcune pedine importanti come Acerbi e Lulic. Quanto potranno pesare le assenze?

“Gli infortuni contano sempre, ma diciamo che l’entusiasmo e la voglia di far bene, rimanendo ad un punto dalla prima, compensano sempre la perdite in campo anche perchè da quello che vedo la Lazio è un ottimo gruppo. Anche chi è entrato domenica scorsa con il Genova lo ha fatto vedere, così come avvenuto in Supercoppa contro la Juventus. I biancocelesti sono una squadra molto quadrata che non deve aver paura di nessuno”.

Domani all’Olimpico arriva il Bologna che nelle ultime cinque ha raccolto tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Con 34 punti in classifica, può ambire all’Europa o possiamo dire che abbia trovato la sua dimensione in classifica?

“Ritengo che il Bologna debba porsi un obiettivo perchè altrimenti si cala. In panchina c’è Mihajlovic, un tecnico di grande carattere, temperamento che cercherà sempre di guardare avanti”.

La gara d’andata termino in pareggio con Correa che fallì il rigore decisivo. Che momento sta vivendo l’argentino dopo il rientro dall’infortunio? Forse è apparso leggermente sottotono. Può essere quella con i felsinei la gara del definitivo rilancio?

“Correa è un grandissimo talento, un giocatore molto forte e ancora molto giovane con grandi prospettive davanti a sè. Dico di sì, ha mezzi straordinari, ci sta che in una stagione un giocatori abbia dei cali. Di solito le prime partite dopo l’infortunio ci si mette di più concentrazione e dunque le prime sono le migliori poi ci sarà una flessione come sempre succede. Ripeto domenica è una di quelle partite da non sbagliare, la concentrazione e la voglia di vincere debbano avere la meglio su tutto”.

Quanto sarà importante giocare prima dello scontro Juventus-Inter potendo raggiungere almeno per qualche ora la testa del campionato?

“Penso ci sarà molto molto entusiasmo e molta voglia di giocare. Potrebbe essere un vantaggio perchè poi il discorso passerebbe subito nelle mani di Juventus ed Inter anche perchè se i biancocelesti dovessero vincere si metterebbe molto bene la situazione. Ricordiamo che la Lazio non ha le coppe e può gestire un po’ meglio questi momenti e spingere molto sul campionato”.

Sei arrivato alla Lazio nella stagione dell’ultima partecipazione in Champions della Lazio. Ritrovi delle analogie con la squadra che ottenne la qualificazione la stagione prima?

“Non lo so, secondo me quella di adesso è una squadra molto forte, fisica con mezzi straordinari. La squadra precedente era una rosa ricostruita da poche cose con tanti giocatori nuovi. Ottimi calciatori, forse una formazione meno fisica rispetto a quella attuale”.

Per Mihajlovic sarà la prima volta all’Olimpico contro la Lazio dopo il rientro dalla malattia. Che accoglienza ti aspetti? Hai qualche aneddoto con Sinisa che vuoi raccontare?

“Sinisa l’ho sempre affrontato da avversario. È una persona di cui ho avuto sempre molto rispetto, sia come giocatore che come persona. È un uomo di grande carattere che sa quello che vuole. Penso, al di là della malattia che indirettamente ha colpito anche me accomunandoci in questo senso, che sia una figura di riferimento per i tifosi della Lazio, un grandissimo giocatore capace di disputare un’ottima carriera con la maglia biancoceleste. Inoltre, tralasciando la malattia, ho una grande stima di lui come uomo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: