GdS | Inzaghi, mai vinto con il Bologna in casa

I tabù, soprattutto quelli nella gestione Inzaghi, hanno infiammato la Lazio in questa stagione. Un rullo compressore su certi numeri ancora grigi nelle sfide che hanno contrassegnato la scalata dei biancocelesti al secondo posto. Così dopo 30 anni, è caduto il tabù della vittoria a contro il Milan a San Siro in campionato. E contro la Juventus all’Olimpico è stato ottenuto quel successo che in A mancava alla Lazio da 16 anni. Domani, col Bologna arriva un altro tabù da sfatare. Con Inzaghi, all’Olimpico, non è mai giunta una vittoria. Anzi, i tre pareggi sono accomunati da rimonte sofferte.

RINCORSE

Un beffardo sortilegio se si fa un paragone con le tre vittorie che invece hanno cerchiato le relative trasferte al Dall’Ara, con l’appendice della sfida d’andata finita 2-2 tra il rammarico del rigore non realizzato da Correa all’ultimo. Il 16 ottobre 2017, la Lazio nella prima stagione con Inzaghi dal via aveva appena inanellato due vittorie di fila quando si trovò davanti al muro del Bologna di Donadoni. L’1-1 di Immobile arrivò al 52’ della ripresa su rigore dopo le ansie nate dal vantaggio di Helander al 10’ del primo tempo. Altra rincorsa il 18 marzo 2018. Aprì Verdi dopo appena tre minuti, il gol di Leiva fissò la partita già al 16’. Un 3-3 rocambolesco nell’ultima edizione del match. Penultima giornata del campionato scorso, 20 maggio. Sbloccò Correa, rimonta dei rossoblù di Mihajlovic con Poli e Destro, Bastos fece il 2-2. Quattro minuti dopo, al 18’ Orsolini riportò in vantaggio il Bologna: al 35’ ci pensò Milinkovic a siglare il 3-3 conclusivo. La vittoria più recente contro gli emiliani risale al 26 dicembre 2018: il colpaccio al Dall’Ara grazie ai gol di Luiz Felipe e Lulic. Nel confronto di domani all’Olimpico la Lazio si presenta con la serie positiva più lunga contro una delle formazioni dell’attuale Serie A. Negli ultimi tredici confronti in campionato sei vittorie biancocelesti e sette pareggi.

VERSO I 40 MILA

Intanto, procede a buon ritmo la prevendita per la sfida di domani. Probabile che venga superato il tetto delle 40 mila presenze. Quattordici mila i biglietti venduti, che si aggiungono ai 21.600 abbonati. «Ancora c’è disponibilità per il settore dei Distinti Sud Est, quindi al momento non c’è previsione di aprire la Curva Sud-Maestrelli – ha dichiarato ai microfoni di Lazio Style Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste -. Tifosi del Bologna? Non abbiamo ricevuto indicazioni diverse, per noi la vendita continua. Un centinaio i biglietti venduti per gli ospiti».

Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: