GdS | Si rimette in moto il Manuel Express, con il gol nel mirino

E’ pronto a rimettere la freccia. A tornare a volare lungo quella corsia destra di cui è stato padrone assoluto fino a due settimane fa, prima di concedersi un paio di soste (parziali) in panchina. Manuel Lazzari tornerà titolare domani contro il Bologna dopo le panchine iniziali vissute contro Inter e Genoa. Partite nelle quali è poi entrato nel corso della ripresa (molto bene contro i nerazzurri, meno a Marassi). Inzaghi lo ha voluto far rifiatare un po’, ma non si è trattato comunque di una bocciatura. E infatti domani l’ex Spal sarà di nuovo in campo dall’inizio. Lo sarebbe stato in ogni caso, a maggior ragione lo sarà viste le non perfette condizioni degli altri esterni.

LA RIPARTENZA

Per il giocatore veneto è l’occasione per tornare ad essere uno dei protagonisti della cavalcata biancoceleste. Lo è stato senza soste dallo scorso ottobre fino a due settimane fa. Le sue accelerazioni, la sua corsa senza soluzione di continuità sono state tra le armi migliori della Lazio. Che, grazie al moto perpetuo di Lazzari, ha dato l’impressione di giocare con dodici uomini in alcune occasioni, tanta è stata la capacità di correre per due dell’ex laterale della Spal. Un rendimento straordinario a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta di qualche gol. Ne ha segnato uno in Europa League (a Glasgow contro il Celtic), nessuno in campionato. Da qui a maggio Lazzari avrà quindi l’opportunità di colmare anche questa lacuna, magari già domani nel match contro il Bologna. A Inzaghi comunque «basterebbe» anche solo che il laterale continui a fare ciò che ha fatto molto bene finora. A correre sulla fascia per due ed anche per tre e far volare la Lazio sempre più in alto.

Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: