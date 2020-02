SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Bologna

Si scende in campo alle 15:00, sul prato dell’Olimpico. Per fortuna porte aperte e tifosi pronti a suonare la carica agli uomini di Inzaghi. Sfida importante per i biancocelesti che possono continuare a volare per la vetta della classifica, ma che di fronte troveranno un Bologna che non lascia mai punti facili, rossoblù guidati dall’ex Sinisa Mihajlović.

IL BOLOGNA – Squadra tosta, che non lascia spazi a nessuna avversaria gli si ponga davanti e che in questo campionato ha vinto anche contro le squadre di più alta classifica: Roma, Atalanta e Napoli. I rossoblù verranno all’Olimpico per fare la partita, con la voglia di conquistare i tre punti. Un attacco capace di segnare in tutti i modi e forte nel bucare le difese avversarie con Palacio e Barrow da tenere sott’occhio.

FORMAZIONE (4-2-3-1) – Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswill; Poli, Schouten; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio.

LA STELLA – Sicuramente Rodrigo Palacio è tra i giocatori più in forma di questa squadra. Sei centri in campionato, mai così tanti con questa maglia, suo il gol del pareggio contro l’Udinese. Un giocatore dalle grandi capacità e che nonostante l’età avanzata continua a dare il massimo in campo e a muoversi come se avesse 20 anni. L’arma in più per Sinisa alla quale punterà per strappare una vittoria domani a Roma.

IL PRECEDENTE – Non un ottima gara di andata quella disputata dai biancocelesti al Dall’Ara. Partita terminata sul risultato di 2-2 con un rigore sbagliato da Correa sul finale che avrebbe potuto regalare i 3 punti. La Lazio ancora non girava a grandi numeri e prestazioni come ora, ma poi da lì iniziò la rinascita nel secondo tempo contro la Lazio senza mai più fermarsi. Adesso è un’altra Lazio, che ha dimostrato di essere grande e che può giocarsi obiettivi importanti. Le ultime parole spettano al campo adesso, l’occasione per non mollare passa per il Bologna.

