CdS | Inzaghi contro il Bologna per il primo posto

Inzaghi è uno dei grandi simboli di questa Lazio rinata. Oggi un altro grande simbolo di una Lazio passata, Sinisa Mihajlovic, si presenterà all’Olimpico per allontanare i biancocelesti dal momentaneo primo posto. Questo sarebbe l’esito se Inzaghi oggi riuscisse a riportare una vittoria, il ventunesimo risultato positivo di seguito. Un evento che parla da sé: non accade proprio dalla stagione dell’ultimo Scudetto, venti anni fa. Inzaghi ieri a Formello però ha preferito non far pesare questa eredità sulle spalle dei giocatori. Nel suo discorso ha chiarito come il suo pensiero in vista della partita sia stato più rivolto alla gara contro il Bologna che non all’assalto al primo posto. D’altronde quella col Bologna – ha sottolineato – è una partita tutt’altro che semplice, si parla di una squadra che è riuscita a conquistare 34 punti pur dovendo fronteggiare una serie di infortuni, una squadra che in trasferta sa dove andare a colpire.

Il compito di Inzaghi e della Lazio deve essere quello di mantenere lo stesso entusiasmo che l’ha portata così in alto. La pressione non è un sentimento che deve circolare nell’ambiente biancoceleste, è qualcosa che appartiene piuttosto a Sarri e Conte. Bisogna continuare a giocare con la solita spensieratezza. Il mister ha ribadito che ormai è da diverso tempo che la Lazio occupa un posto di vertice nella classifica, sono già due mesi e mezzo. L’intenzione – prosegue – è quella di continuare così. Secondo Inzaghi battere il Bologna creerebbe preoccupazione in Juve e Inter ma solo fino ad un certo punto, poiché le due squadre sono abituate a stare nelle prime posizione e sanno districarsi nelle situazione più difficili. Il mister ha reso noto che non vuole pensare alla sfida tra i bianconeri e i nerazzurri, l’unica partita che ha in mente in queste ore è quella contro la squadra rossoblù, quella squadra che proprio qui a Roma meno di un mese fa è riuscita ad abbattere la Roma. Il mister inoltre dovrà stare attento a rimpiazzare qualche assente come Acerbi, Marusic (che pure nelle ultime partite aveva dimostrato di esserci) e Lulic.

Il popolo laziale si riconosce e identifica completamente con Simone Inzaghi. Questo è sicuramente il periodo di forma migliore della carriera del mister, il quale ha ricordato che la sua squadra viene da un momento assolutamente positivo dal punto di vista dei risultati, ma si è anche dichiarato consapevole del fatto che il campionato ha ancora molto da dire, e i giudizi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Un aspetto importantissimo per Inzaghi sono i festeggiamenti insieme alla propria tifoseria, di questi momenti ricorda ad esempio l’ultima trasferta genoana. Il rapporto di Simone Inzaghi con il mister del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è un rapporto di affetto e di amicizia che dura da anni. Hanno vestito la stessa maglia e hanno condiviso anni importanti, i loro rapporti sono rimasti buoni nel corso del tempo e oggi saranno felici di riabbracciarsi in vesti diverse.

Il mister ha poi fatto il punto di quelle che sono le difficoltà a questo punto della stagione. Sono arrivati alcuni infortuni visto che si è tornati ad allenarsi una volta a settimana. Marusic per ora è indisponibile, prenderà il tempo che gli serve per non rischiare. L’infortunio di Lulic era stato sistemato egregiamente con l’ingresso di Marusic, che è un giocatore molto fisico. Anche Lukaku è da tenere in considerazione nelle prossime settimane, se la sua condizione migliorerà. Per quanto riguarda la diatriba con l’Atalanta per l’anticipo della partita, Inzaghi ha dichiarato che di questi aspetti se ne sta occupando la società, ma si è detto convinto che un paio di giorni in più facciano la differenza per la situazione di infortuni in casa Lazio. L’allenatore biancoceleste in questo modo può recuperare i suoi giocatori nel modo migliore. Il mister ha dichiarato che pur capendo le esigenze dell’Atalanta, queste non collimano con gli interessi della Lazio.

