Lazio-Bologna, Correa: “Viviamo emozioni da squadra vera, lì davanti siamo una famiglia laziale”

Al termine della gara vinta per 2-0 contro il Bologna, Correa è intervenuto per parlare della partita: “Oggi abbiamo vissuto emozioni forti, emozioni da squadra vera. La gente sta con noi ed è emozionata. Se qualcuno sbaglia il pubblico applaude lo stesso, vogliamo continuare così. Ancora non possiamo parlare dello scudetto. Pensiamo partita per partita, non vogliamo pensare ad altro. Mi sento che sto tornando. Sono stato un mese e mezzo in un limbo, il mister e lo staff tecnico mi hanno aiutato e questo mi fa piacere. Io Caicedo e Ciro siamo come fratelli, da due anni non abbiamo mai avuto problemi, questa è la nostra forza, essere una famiglia laziale” Correa ha poi continuato su Lazio Style Radio “Sicuramente abbiamo vinto con merito, ma sappiamo che loro sono una buona squadra lì davanti hanno buoni giocatori. abbiamo saputo soffrire e abbiamo trovato subito il secondo goal che ci ha dato tranquillità. la partita è andata bene, è stata dura affrontare un mese e mezzo di infortuni continui. ora voglio aiutare al 100 per 100 i miei compagni. E’ importantissimo per noi essere primi, all’inizio dell’anno non ce lo aspettavamo, ma abbiamo lavorato ogni giorno e il lavoro ci sta ripagando per questo. E’ iniziato tutto da Auronzo, dove siamo stati una vera e propria famiglia. All’andata come il Bologna è stato bruttissimo ma mi sono rialzato, quindi non ho mai mollato. Adesso ho ritrovato il goal e quindi sono contento per aiutare come voglio fare. Lo dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia che mi aiutano sempre e mi stanno sempre vicini. Giochiamo tutti l’uno per l’altro, quindi al goal sono andato a salutare Caicedo perché ieri abbiamo litigato un po’, ma siamo fratelli.“

