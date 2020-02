Lazio-Bologna, dal rigore sbagliato al sogno primo posto

Contro il Bologna è sempre una partita speciale per la Lazio, soprattutto quando sulla sua panchina siede Sinisa Mihajlovic. La sfida del girone d’andata poteva essere uno spartiacque importante che la Lazio non ha saputo sfruttare, dal momento che ha dovuto rincorrere l’avversario per tutto il match. Prima il vantaggio di Krejci, poi il pareggio di Immobile. Ancora Palacio a portare in vantaggio gli emiliani e sempre il bomber biancoceleste a pareggiare i conti. L’occasione per la vittoria c’è stata, sin dal 70’: Medel viene espulso, quindi 20 minuti di superiorità numerica che la Lazio poteva capitalizzare, finalmente, a due minuti dal termine. Immobile, sostituito, non c’è per tirare il calcio di rigore, il secondo tiratore sarebbe stato Luis Alberto, ma sul dischetto si presenta Joaquin Correa. Lo sbaglia, tirandolo sulla traversa, con la Lazio che pareggia una partita che avrebbe risollevato gli animi, ma soprattutto sarebbe stata decisiva, in quel momento, per la corsa Champions, visto i tanti pareggi delle avversarie.

LA VETTA DELLA CLASSIFICA

La partita di sabato alle 15 però è completamente diversa: se all’andata c’era la possibilità di arrivare al quarto posto, contro il Bologna allo Stadio Olimpico ci sono sogni di gloria. Una vittoria porterebbe la lazio al primo posto in attesa del big match scudetto tra Juventus ed Inter, una partita indecifrabile soprattutto dopo la sconfitta dei bianconeri in Champions League e la circostanza che si giochi a porte chiuse. La vittoria dell’Inter o il pareggio lascerebbero la Lazio in vetta alla classifica in solitaria, il successo dei bianconeri allungherebbe la distanza tra i biancocelesti e la squadra di Conte. Supposizioni, è chiaro, perché da qui alla fine niente e nessuno regalerà alla Lazio i suoi successi ed ogni partita va vissuta come una finale. Nella speranza che un eventuale match point venga sfruttato al meglio, al contrario del match del Dall’Ara.

