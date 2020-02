Post Lazio-Bologna, Inzaghi: “La nostra forza è il gruppo, è una squadra che gira da anni, a differenza di altri abbiamo vinto trofei”

Nel post-partita di Lazio-Bologna, mister Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria contro il Bologna e per parlare del momento incredibile che sta vivendo la sua squadra: “Se a inizio anno mi avessero detto che a questo punto del campionato saremmo stati primi probabilmente avrei detto che sarebbe difficile, alla fine del ritiro però ero molto soddisfatto e molto fiducioso, sapevamo che avremmo potuto fare molto bene. Il risultato è comunque inaspettato ma so quanto i ragazzi possono darmi. Io penso che sarebbe riduttivo parlare solo di Luis Alberto o Milinkovic che sono due top player. Parlerei piuttosto del gruppo, oggi per me lasciare in panchina Vavro e Caicedo è stato difficilissimo perché venivano da un’ottima partita a Genoa, ma ho dovuto prendere delle scelte anche in base agli avversari che avevamo di fronte. I ragazzi sono maturi e accettano le mie scelte. Bisogna sempre pensare che ci sono degli avversari. Sapevamo il Bologna che squadra ha e che allenatore ha. Nel secondo tempo per merito del Bologna abbiamo sofferto qualcosina senza riuscire a chiudere il risultato con il 3-0. Anche gli altri anni che secondo gli opinionisti non erano i nostri anni abbiamo vinto dei trofei e siamo sempre nelle zone alte della classifica. Quest’anno stiamo giocando bene, ma anche negli scorsi anni abbiamo alzato dei trofei al contrario di altri club. Per lo scudetto bisogna vedere quanta sostanza avranno le squadre sperando che noi continueremo così. A questo punto della stagione ci possono essere problemi di infortuni, noi abbiamo giocato senza Acerbi ma ho la fortuna di avere giocatori incredibili che mi danno tanto in campo, riusciamo a sopperire alle mancanze. Non ho minimamente pensato al rinvio di Juve Inter, perché al di là delle partite in Italia dobbiamo cercare di fare tanta prevenzione per il bene del paese.” tornando poi al discorso Lazio, il mister ha continuato: “Io penso alla nostra atmosfera, abbiamo un grandissimo spogliatoio con ragazzi che si vogliono bene. In questo mi ricorda la Lazio del 2000. Anche l’anno dello scudetto eravamo tanti e accettavamo sempre volentieri quello che diceva Eriksson. Da quando ho preso la squadra sognavo di tornare in Europa, vincere i trofei come abbiamo fatto, la corsa scudetto è un qualcosa in più per cui proveremo fino alla fine.“

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche in conferenza stampa al termine della gara:

Partite sospese?

“Ci dobbiamo adeguare e accettare le decisioni prese dall’alto. C’è un problema importante da sconfiggere”.

La Lazio sa anche soffrire?

“Si. Avevamo un avversario importante, che ha sempre fatto grandi partite. Avevamo giocatori che potevano darci fastidio dalla trequarti in sù, lo sapevamo”.

Luis Alberto?

“Non dimentico 4 anni fa l’inizio del percorso. Abbiamo vinto 3 trofei. Dobbiamo continuare così, difendere il primato sapendo che è difficilissimo. Luis Alberto aveva un problema all’adduttore che si è indurito al ventesimo. Vedremo nei prossimi giorni”.

Vantaggio o svantaggio per la Lazio il rinvio di Juventus – Inter? Un giudizio sulla stagione di Pippo Inzaghi?

“Faccio i complimenti a Pippo, se li merita. Per quanto riguarda la sospensione non abbiamo avuto il tempo di pensarci, ero concentrato sul Bologna”.

Il tecnico biancocelesti ha infine parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo giocato un’ottima partita contro un Bologna ben organizzato e molto valido sotto il profilo tecnico. Siamo stati bravi fin da subito ad approcciare al meglio il match. Quando ho conquistato lo Scudetto ho provato delle grandi emozioni, sono trascorsi vent’anni e da quattro stagioni, da quando alleno i miei ragazzi, sono tornato a vivere emozioni simili. Dovremo adeguarci alla situazione di emergenza: in Italia è in corso un problema che va superato. Mihajlovic l’ho trovato molto bene, ci siamo salutati e gli ho fatto i complimenti per ciò che sta mettendo in mostra con il Bologna. I rossoblu meriterebbero qualche punto in più in classifica, ma li otterranno presto. L’emozione dell’arrivo del terzo figlio è stata enorme, la aspettavamo da tanto. Nascerà ad agosto, sarà un altro bel centravanti. Prepareremo al meglio la sfida contro l’Atalanta, siamo consapevoli che affronteremo un avversario di alto valore. Saremo pronti ad ogni situazione, dalla gara a porte chiuse come a porte aperte”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: