Sabato pomeriggio amaro per il Bologna che non regge un primo tempo giocato a ritmo molto dalla Lazio condito da due reti per i capitolini che condannano alla sconfitta gli uomini di Mihajlovic. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il difensore Takehiro Tomiayasu: “Nel primo quarto d’ora abbiamo sofferto eccessivamente, dovremo crescere per quanto riguarda l’approccio. Siamo usciti sconfitti, ma siamo già concentrati verso la prossima sfida perché giocheremo contro una grande formazione come la Juventus. Nella ripresa siamo andati meglio, dovremmo sempre avere un atteggiamento del genere. Mi avrebbe fatto piacere fare gol ma avrei preferito conquistare la vittoria“. Il giapponese ha poi parlato al sito ufficiale rossoblu: abbiamo vissuto una gara complicata, ma l’abbiamo disputata bene, mettendo in mostra le nostre qualità e proponendoci spesso in zona offensiva. Purtroppo abbiamo trovato la rete solo nei minuti finali su palla inattiva. Penso che meritavamo di più. Bisogna restare concentrati e lavorando sui particolari per essere maggiormente pericolosi in area avversaria. Sono felice di giocare in questa squadra, voglio crescere continuamente“. Oltre al terzino, sempre ai microfoni del sito felsineo, ha parlato Jerdy Schouten: “È stata un match complicato. Nella prima frazione abbiamo faticato maggiormente, nella ripresa invece abbiamo giocato ad un livello migliore, abbiamo prodotto più occasioni purtroppo non finalizzate. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma eravamo consapevoli che la Lazio sarebbe stata un avversario complicato. Adesso ci aspetta la sfida con la Juventus: non sarà semplice ma noi ragioniamo di partita in partita. Sappiamo che possiamo dire la nostra con chiunque se portiamo in campo quello che ci chiede l’allenatore. Per quanto riguarda l’Europa bisogna crederci, siamo consapevoli che si tratti di un’impresa complicata ma ci proveremo fino alla fine”.

