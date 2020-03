CdS | La Lazio prepara la trasferta di Bergamo: ritiro a Grassobbio e voli in charter

In attesa di comunicazioni ufficiali che usciranno dall’Assemblea straordinaria di Lega, fissata per mercoledì 4 marzo, la Lazio, dopo aver battuto 2-0 il Bologna, portandosi momentaneamente in testa alla classifica, si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. La partita è in programma sabato 7 marzo alle 18:00, con la possibilità di giocare il match a porte chiuse. Ieri si era parlato anche della possibilità di spostare la 27° giornata di Serie A, per far recuperare le partite rinviate nel prossimo weekend. Non c’è ancora nulla di sicuro, intanto i biancocelesti si preparano per il viaggio che li porterà in una delle “zone rosse” per l’emergenza Coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha scelto come punto di ritiro un paese in provincia di Bergamo, Grassobbio, a 10 km dal capoluogo Lombardo. La partenza è in programma per venerdì dopo la rifinitura a Formello, con arrivo in serata, con un volo charter al posto del solito volo di linea. Inoltre i giocatori avranno a disposizione per il viaggio materiali disinfettanti, mentre nel Centro Sportivo di Formello vengono disinfettati gli spazi più frequentati.

