Lazio, quanto vale davvero Sergej Milinkovic-Savic

L’Ultimo Uomo ha cercato di fare una valutazione di uno dei migliori giocatori della Serie A, Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, alla sua quinta stagione alla Lazio, ha trovato la svolta in carriera con l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Il Mister, gli trova un nuovo ruolo nel centrocampo a tre del suo 4-3-3 che poi diventerà 3-5-2. In quella stagione, Milinkovic segna 7 gol e firma 7 assist tra campionato e Coppa Italia. Sempre secondo quanto riportato da l’Ultimo Uomo, la sua valutazione su transfermarkt sale a 22 milioni di euro (giugno 2017), ma il prezzo di mercato realistico per strapparlo alla Lazio si aggira già sui 40/50 milioni. Nella stagione seguente il serbo conta ben 14 gol e 8 assist in tutte le competizioni. Se già nel 2016/17 contribuiva con 0,41 gol ogni 90 minuti (0,34 expected goals + expected assists per 90), sale addirittura a una media di 0,51 tra gol e assist (0,49 xG + xA). L’Ultimo Uomo contrinua analizzando anche la stagione 2018/19, in cui il suo contributo realizzativo scende a 0,30 gol più assist per 90. Mantiene comunque un contributo invidiabile da 0,46 xG + xA ogni 90 minuti. In questa stagione, però, Milinkovic-Savic è tornato ai suoi livelli. Il suo contributo realizzativo è di 0,42 gol + assist per 90, frutto di 5 reti e 7 passaggi decisivi in tutte le competizioni e 0,39 xG + xA.

Anche il suo valore di mercato su Transfermarkt è in risalita: dopo aver toccato un picco da 90 milioni nell’estate del 2018, è crollato a 65 a giugno dello scorso anno, prima di risalire a 70 milioni a dicembre, al 6° posto assoluto tra i centrocampisti.

A 25 anni, Milinkovic è in una situazione ambigua – prosegue l’analisi dell’Ultimo Uomo– perchè al massimo della sua carriera ma con un prezzo molto alto per un centrocampista, che potrebbe essere considerato un rischio troppo alto dai pochissimi acquirenti potenziali. In ogni caso, Sergej non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Lazio ed è vincolato al club capitolino da un contratto fino al 2024.

Dove potrebbe trasferirsi? In Italia ci sarebbero praticamente solo la Juventus, che ha però appena annunciato 50,3 milioni di perdite nell’ultimo semestre, e l’Inter. Rimarrebbero Barcellona e Real Madrid, oltre al Paris Saint-Germain e al Bayern Monaco. Eppure – sottolinea l’analisi dell’Ultimo Uomo –la Lazio rimane ancora la squadra perfetta per Milinkovic-Savic. Non solo mister Simone Inzaghi ha trovato al gigante serbo una collocazione tattica ideale, ma, la squadra è cresciuta fino a rimettere in discussione le gerarchie del calcio italiano e la partecipazione alla prossima Champions League è praticamente già cosa certa.

