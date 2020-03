La Repubblica | Nestor Sensini: “Correa è unico, Lazio da scudetto”

«Nello spogliatoio c’è la stessa atmosfera che si respirava nel 2000». L’input lanciato sabato da Simone Inzaghi è stato raccolto da Nestor Sensini, suo ex compagno nell’anno del secondo scudetto della Lazio. «Lui c’è stato in quel gruppo, mi auguro che sia cosi: sarebbe bellissimo se dovesse finire allo stesso modo», dice a Repubblica l’ex difensore argentino.

Che effetto le ha fatto rivedere, dal’Argentina, la Lazio in testa?

«Sono molto contento, la squadra sta facendo cose fantastiche e ha già vinto la Supercoppa. Si è messa in una posizione interessante per un obiettivo quasi impensabile mesi fa. Per vincere uno scudetto servono tante cose, ma mi sembra che la Lazio abbia la forza per lottare con Juve e Inter: gioca bene e vince, sia in casa che in trasferta».

La Lazio è anche seconda difesa del campionato (23 ga subiti)

«Si vede che Simone da bravo attaccante sa perfettamente come far muovere i difensori. Ha fatto un percorso pazzesco, non era semplice partire dai giovani. Un conto è fare sei mesi, un altro quattro anni a questi livelli. Si è ormai creato un nome e una certa credibilità nel calcio italiano. Sono contento per lui. Anche se quando giocavamo insieme, nelle partitelle, si buttava troppo, rimane una persona eccezionale (Sensini ride, ndr)».

In molti paragonano Luis Alberto a Veron. E’ d’accordo?

«Me lo auguro perché vorrebbe dire la Lazio è in buone mani. L’ho visto Luis Alberto, assomiglia a Juan Sebastian anche per la qualità che ha. Riesce a essere il faro del centrocampo e sa lanciare benissimo. Però Veron è stato un giocatore fondamentale in ogni squadra in cui è stato…».

Da difensore avrebbe avuto difficoltà nel marcare Immobile?

«Non dà punti di riferimento, non è la solita punta centrale. Sotto porta poi è micidiale, la Lazio ha fatto bene a prenderlo e a trattenerlo. Poi c’è anche Correa, argentino come me. Lui sa giocare molto bene con la palla e sa inserirsi con i tempi giusti: una virtù che hanno in pochi. Dopo un inizio un po’ cosi, ora è un titolare. Nella Lazio gira tutto per arrivare a un grande traguardo come la vittoria del campionato».

Anche lei dopo aver smesso di giocare è diventato allenatore, come molti suoi compagni del 2000. Quello era il vostro segreto?

«Molti di noi avevano un temperamento forte. Sono qualità fondamentali per guidare un gruppo. Io ho allenato quattro anni e mezzo qui in Argentina, mi mancano ancora sei mesi per prendere il patentino per poter allenare in Europa. Confesso che mi piacerebbe tornare in Italia, un Paese che mi ha accolto e trattato molto bene. Sarebbe bello lavorarci».

La Repubblica

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: