Coronavirus: porte chiuse per un mese a tutte le manifestazioni sportive

Chiuso per coronavirus. Il calcio, come ogni altra manifestazione sportiva, che comporti l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, serra le porte al pubblico per trenta giorni. Senza se e senza ma, per indicazione del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte.

club di A dopo aver litigato furiosamente per giorni spostando le date delle partite, auspicando porte aperte per non perdere i vantaggi di incassi e pubblico, si dovranno arrendere all’ipotesi di lavoro avanzata dal Comitato tecnico scientifico che finirà per integrare il decreto del 1° marzo, applicabile in tutto il Paese. Le società saranno obbligate a osservare una linea di comportamento univoca nel rispetto delle regole di salvaguardia della salute pubblica. E pure la Lega, preoccupata di vendere al meglio i diritti tv del prossimo triennio, si dovrà rassegnare a esportare l’immagine di spalti vuoti.

In un contesto di caos e corto-circuiti di comunicazione, Juventus-Milan di Coppa Italia, inizialmente prevista a porte aperte con le limitazioni per i tifosi provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia, dopo un vertice in Prefettura è stata rinviata a data da destinarsi sia per timore di nuovi contagi che per questioni di ordine pubblico. La risoluzione ha colto di sorpresa Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, presidente e ad della Lega già impegnati a districare il cubo di Rubik del calendario, ma soprattutto il Milan che da mezz’ora era arrivato a Torino per la sfida in programma stasera. Sulla mancata disputa a porte chiuse è andato in scena un rimbalzo di responsabilità tra le parti.

Il virus manda in testacoda il pallone, già diviso da veleni e sospetti. Oggi il Consiglio di Lega, convocato a Roma nel Salone d’Onore del Coni alle 10, ratificherà la bozza di calendario del campionato, discussa lunedì e già approvata da 18 club. Manca l’approvazione del Napoli (stizzito perché avrebbe voluto rinviare la sfida di Coppa Italia con l’Inter di giovedì perché i nerazzurri sono più riposati) e soprattutto dell’Inter. Il livello di scontro fra la società e Dal Pino ha raggiunto picchi altissimi dopo le accuse sconsiderate via social di Steven Zhang («vergognati pagliaccio») sul quale la Procura federale ha aperto un’inchiesta (il presidente nerazzurro verrà deferito e probabilmente inibito). L’Inter con una nota ha provato a spiegare le motivazioni dell’exploit notturno su Instagram di Zhang jr, considerato «un appello alla Lega per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica». E ancora: «La riapertura così immediata al pubblico prospettata per lunedì scorso destava preoccupazione così come il cambiamento repentino delle posizioni prese dalla Lega e le successive intenzioni emerse relativamente alla organizzazione dei prossimi turni».

Dal Pino, in mancanza di scuse finora non ricevute, sta valutando comunque l’ipotesi di presentare una querela. Beppe Marotta non autorizza lo schema che prevede lo slittamento al prossimo weekend delle sei gare rinviate della 26ª giornata fermo nell’intenzione, comunicata in una lettera, di ottenere che prima di Juventus-Inter venga recuperata la partita con la Sampdoria, minacciando in caso contrario una richiesta di risarcimento danni.

Del resto, secondo il club di Suning, la Lega si era impegnata a presentare due-tre ipotesi di calendario su cui lavorare. Ai voti invece è stata sottoposta un’unica soluzione. Che oggi a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere approvata. Non è scontato che si svolga poi l’assemblea: in mancanza di numero legale non verrà costituita. Spalti vuoti anche in Lega. Corriere.it

