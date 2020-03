Il Tempo | Lazio, rinvio a due facce

Oggi sarà ufficiale, a meno di clamorosi ribaltoni che al momento, visto il caos, non si possono escludere: Atalanta-Lazio, la partita che così tanto aspetta Gasperini, si giocherà domenica 15 marzo con buona pace del tecnico nerazzurro che avrà tutto il tempo per prepararsi al meglio dopo la trasferta di Champions contro il Valencia di martedì prossimo. La sosta obbligata del campionato ha due facce per la banda Inzaghi che aveva trovato ritmo e gol nelle ultime gare. Una cavalcata incredibile, ventuno partite consecutive senza conoscere sconfitta conquistando 55 punti sui 63 disponibili. Dunque, sotto questo aspetto non c’è entusiasmo a Formello per lo stop, sarebbe stato meglio giocare questo fine settimana a Bergamo prima della loro partita in coppa quasi certamente a porte chiuse visto il problema del Coronavirus. Tant’è, il calendario sta per essere cambiato e Inzaghi è pronto a studiare le contromosse per trasformare questa pausa inattesa in un periodo di riposo per molti suoi piratiaffaticati dagli ultimi sforzi oltre che recuperare gli infortunati: ecco i due obiettivi dell’allenatore e dello staff tecnico. Per questi motivi è stato posticipato il rientro in gruppo di Acerbi e Marusic che avrebbero dovuto allenarsi già domani per poi giocare con l’Atalanta sabato. Tutto rinviato a lunedì prossimo con la certezza che il 15 marzo saranno abili e arruolati per una trasferta molto complicata anche per i pessimi rapporti con Gasperini e i suoi giocatori che non hanno dimenticato la sconfitta in Coppa Italia e il 3-3 dell’andata. Sarà gestito anche Luis Alberto, ancora in Spagna per i problemi muscolari accusati durante la sfida contro il Bologna. IlTempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: