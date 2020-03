Lazio, Mignogna: “Se si sospende il Campionato sono possibili due esiti”

Sulle frequenze di Radio Incontro Olympia l’avvocato Gian Luca Mignogna ha parlato dell’attuale situazione di stallo in Serie A e di cosa accadrebbe con un’eventuale sospensione del Campionato: “Premetto che secondo me la scelta migliore è giocare a porte chiuse. Se poi si dovesse arrivare alla sospensione del campionato per l’emergenza coronavirus, non c’è in realtà una regola precisa che dice a chi assegnare il campionato di Serie A. Gli scenari possibile che si prospetterebbero sono due: o assegnare il titolo a chi si trovava in vetta al termine dell’ultima giornata disputata per intero, in questo caso la 24° che vede in testa la Juventus, oppure, nel caso in cui siano stati giocati 2/3 della competizione, consegnare la vittoria alla squadra che si trova in testa al momento della sospensione. In questo secondo caso sarebbe la Lazio a guadagnare lo Scudetto. Io propendo più per la seconda ipotesi, visto che questa regola si segue in altre discipline. Ma comunque, stando così le cose è molto importante recuperare la sfida fra Inter e Sampdoria, quando invece si sta spingendo per recuperare prima il derby d’Italia. Così facendo, in caso di sospensione del campionato, qualcuno potrebbe appellarsi alla prima ipotesi e dichiarare chiuso il campionato alla 24ª giornata, quando la Juventus era prima in classifica. Purtroppo queste regole non sono codificate dalla FIGC o dalla Lega, entrambe le ipotesi sono percorribili. Ma quella dei 2/3 si applica alla grande maggioranza delle discipline.”

