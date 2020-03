Diaconale a Football Crazy: “Passata l’ondata di Coronavirus il campionato riprenderà, prese le giuste precauzioni”

Il Coronavirus è ormai al centro di ogni discorso e preoccupazione. Il Covid-19 riempie i discorsi di tutta Italia, dai bar ai salotti della tv. In diretta, ospite di Football Crazy, c’è il direttore Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio e portavoce del presidente Claudio Lotito

“Escluderei la possibilità di sospendere il campionato di Serie A. La voglio escludere perchè ho il timore che la Lazio potrebbe essere danneggiata, perchè quando lo chiudi? Come lo chiudi? Credo che passata l’ondata di piena del Coronavirus, il campionato di possa riprendere, sia pure tra mille difficoltà perchè i calendari e gli impegni sono numerosi, ma si possa riprendere e concludere in maniera regolare. Certo è che questo campionato, l’anomalia se la porterà appresso, ma è un’anomalia di tutto quanto il paese. Noi viviamo una situazione che non abbiamo mai vissuto in precedenza, o meglio, ci sono state epidemie di influenze varie ma così pericolose e così presentate in maniera pericolosa non ci sono mai state, quindi stiamo vivendo una situazione così particolare rispetto alla quale le scuole si chiudono, gli stadi si chiudono, la vita delle persone normali viene alterata, modificata, cambiata e quindi ne subbiamo queste conseguenze, con la speranza che si possa rapidamente fronteggiare sul piano sanitario l’epidemia e poi tornare alla normalità. Non sarà facile. Quando si verificano fenomeni di questo genere che colpiscono l’intera società deve intervenire la massima autorità, cioè il Governo, e deve prendere una decisione che riguardi tutti. Nella fase iniziale questo è mancato, è stato delegato al mondo del calcio prendere decisioni e naturalmente c’è stata incertezza, poi logicamente hanno prevalso gli interessi particolari. Finalmente è intervenuto il Governo e ha deciso che per esigenze di salute pubblica e di sanità bisogna giocare a porte chiuse.” Non solo la Serie A, in previsione quest’estate ci sono gli Europei con l’inaugurazione proprio a Roma: “Ormai il virus si diffonde in tutti i paesi europei, il rischio c’è, bisogna essere pronti ad affrontarlo. O si gioca anche l’Europeo a porte chiuse oppure dovrà rinviarsi.” Il rischio che il calcio debba fermarsi è reale e Atalanta-Lazio non è prevista come una gara che sicuramente si giocherà: “Diciamo che il pericolo esiste, ma oggettivamente in questo momento non credo ci sia intenzione di acuire una vecchia tensione. Si prenderanno misure precauzionali, la squadra blindata come al solito, ci sarà la massima attenzione, almeno al momento, bisogna anche seguire l’evoluzione della situazione perchè potrebbe diventare impossibile andare a giocare. Il problema ovviamente riguarda tutti.” Il Direttore non si sbilancia sulle presunte nuove scintille tra i presidenti di Atalanta e Lazio: “Nelle discussioni tra Percassi e Lotito io non c’ero e se c’ero dormivo. Fa parte della dialettica normale. Quando non ci sono mediatori superiori agli interessi, questi si confrontano e a volte si scontrano. Sono bene o male legittimi, ovviamente dal proprio punto di vista. Ci vuole qualcuno che medi tra gli interessi, se non si media ognuno mantiene il suo e non vedo perchè si dovrebbe rinunciare.” Chi è interessato a capire quando e se si proseguirà sono sicuramente i giocatori: “Avvertono la difficoltà, quasi tutti hanno famiglia e quindi capiscono, giustamente sono preoccupati come lo siamo e dobbiamo esserlo tutti. La preoccupazione comporta il dover adottare comportamenti adeguati.” Un occhio anche a quello che ha raccontato il campo fin qui è d’obbligo: “L’obbiettivo di partenza era la Champions che l’anno scorso è mancata per una serie di circostanze particolari e l’abbiamo persa diciamo all’ultimo minuto. Poi il campionato è partito, ci sono stati dei momenti non positivi fino alla svolta del secondo tempo con l’Atalanta, è stata una prova di forza ma anche di determinazione perchè i ragazzi hanno deciso che era il momento di dimostrare che loro non erano così scarsi. Da quel momento in poi la consapevolezza ha prodotto risultati come le due partite con la Juve. Oggettivamente anche chi ha guardato le partite si è reso conto che c’è una differenza. La Lazio quest’anno ha sbagliato soltanto il ritorno con la Roma, dove i giallorossi hanno fatto la loro miglior partita senza riuscire a vincere. Lì credo sia stato solamente un fatto mentale. Adesso la Lazio scende in campo convinta di farcela. Per principio poi si dice che la partita più importnate è quella che si deve giocare. C’è dietro un lavoro collettivo fatto sul campo, dall’allenatore, dallo staff tecnico, dalla società e dal Presidente che ha portato e sta portando a dei risultati più che positivi, altrimenti non ce la fai.”

