I Presidenti di Serie A contro Zhang. Fienga (CEO Roma): “Posizione Inter non chiara, stupiti dalle sue parole”

Non solo Paolo Dal Pino contro il Presidente dell’Inter, Steven Zhang, che pochi giorni fa tramite una Instagram stories si è scagliato duramente contro il Presidente della Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche agli altri vertici delle squadre della massima serie non sono favorevoli alle parole del neroazzurro. Ad esempio, come riportato sempre dal quotidiano, il CEO della Roma, Guido Fienga, ha riferito: “Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Sampdoria rispetto a quella con la Juventus. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all’estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni”.

Tornando a Dal Pino, il Presidente della Serie A ha deciso di querelare Steven Zhang, dando mandato ai propri legali di procedere in tal senso.

