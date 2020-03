Ripert rassicura i tifosi: “I calciatori daranno il massimo fino alla fine”

Una sosta imprevedibile, indesiderata, ma forse utile almeno per ricaricare le pile in vista di un finale di stagione molto intenso. Al termine della seduta di allenamento odierna, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il preparatore atletico biancoceleste Fabio Ripert: “In questi giorni abbiamo stabilito un lavoro individualizzato per i calciatori bisognosi di recupero, mentre c’è stato un allungo del riposo per quelli a cui serviva. Abbiamo sfruttato questo stop per lavorare tramite dei piani individualizzati. Le ultime due partite sono state più faticoso sotto il profilo fisico e mentale: ci avviciniamo al termine della stagione, c’è il desiderio di far bene ed i ragazzi ce la mettono sempre tutta. I giocatori hanno fame di risultati e insisteranno nel dare il massimo sino all’ultimo. È importante saper le misure da adottare in questo momento di emergenza: c’è timore dato che quest’allerta potrebbe causare dei problemi allo svolgimento della Serie A. Sarebbe un peccato creare dei condizionamenti al campionato. Continueremo a lavorare sotto l’aspetto individuale in questa sosta così come nella prossima. In mediana c’è più movimento ed in quel settore c’è più dispendio spende sotto l’aspetto fisico. Tutti i componenti della rosa hanno voglia di aiutare il compagno, ciò avviene anche nel raddoppio delle marcature. Ognuno è predisposto a sacrificarsi, specialmente sotto l’aspetto fisico. Ci attende una sfida da sempre molto bella in cui le due formazioni si sono sempre misurate in maniera molto intensa. Ci auguriamo di andare avanti in questa maniera, la squadra come l’intero gruppo di lavoro è molto compatta. È nata un’autentica famiglia”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: