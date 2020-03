Coronavirus, il paziente zero spagnolo che era stato a San Siro racconta la sua storia

Kike Mateu, noto giornalista di Valencia, aveva presenziato all’andata degli ottavi di Champions tra Atalanta e Valencia, gara disputata al San Siro. Purtroppo la trasferta milanese per lo spagnolo non è stata fortunata, infatti al suo ritorno in Spagna ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Kike è stato intervistato da TuttoMercatoWeb, assicurando di stare bene fisicamente. Il giornalista dice di non avere avuto molti sintomi. La cosa più dura, dice il paziente zero della penisola iberica, è stata la lontananza con la famiglia. I sintomi sono stati leggeri anche grazie alla sua età (44 anni) e al suo buono stato di salute. Lo spagnolo racconta che l’allarme Coronavirus in Spagna è vissuto con grande apprensione, che la situazione italiana preoccupa la Spagna e che il suo paese, come anche l’Italia, è un paese che vive anche di turismo. La paura più grande è quella che la Spagna possa diventare un focolaio. Sulla scelta delle porte chiuse per il ritorno di Champions, l’intervistato si dice in disaccordo perché il governo spagnolo si è preoccupato di limitare l’afflusso di italiani nello stadio, ma non di regolare la loro partecipazione a una festa tradizionale spagnola che si festeggia a Valencia, le Fallas. Per di più, a Valencia sono sicuri che in molti atalantini si presenteranno in città per far sentire il calore alla squadra fuori dallo stadio. Kike conclude lanciando un appello a mantenere la calma, augurando una pronta guarigione a tutti i contagiati ed esortando la popolazione a rispettare le norme di sicurezza.

