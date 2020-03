TuttoSport | Lazio da scudetto, è la svolta Lotito

La Lazio in questo momento è ferma, giocherà con l’Atalanta tra una settimana per via dello slittamento della 27esima giornata. Chi non si ferma è Igli Tare che, come riporta anche Tutto Sport, pensa già alle strategie per il futuro. Investimenti mirati e conferme di giocatori utili a Inzaghi per affrontare un impegno importante come la Champions. Il capitano Senad Lulic, uomo spogliatoio e in biancoceleste dal 2011 il cui contratto scade a Giugno è già pronto al rinnovo fino al 2021. Un’altra stagione da giocare nell’Europa che conta è quella di Marco Parolo: “Sento che posso dare ancora tanto per questa maglia e se ci sarà la stessa volontà rinnoveremo ancora“. Simone Inzaghi ha garantito per lui, un giocatore importante che ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa anche da regista al posto di Lucas Leiva. Altri due contratti in scadenza sono quelli di Luis Alberto e Thomas Strakosha. Per lo spagnolo è pronto un contratto fino al 2025 a circa 3,5 milioni a stagione. Per il portiere, in scadenza nel 2022, il raddoppio di ingaggio (da 1 a 2 milioni netti più bonus) per i prossimi 5 anni. Altri nomi utili per la rotazione del tecnico biancoceleste potrebbero essere quelli di Jack Bonaventura, Memphis Depay e Oliver Giroud che a Giugno si libererà a costo zero dal Chelsea e l’ipotesi Lazio potrebbe diventare interessante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: