AGGIORNAMENTO 11:00 | Il Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al test sul coronavirus. Lo riporta con un tweet il TG di La7

#Coronavirusitalia: governatore della regione Piemonte Cirio positivo al test — Tg La7 (@TgLa7) March 8, 2020

Il Novara, tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, ha dichiarato che il suo Presidente, Maurizio Rullo, è risultato positivo al test sul coronavirus. La società piemontese ha spiegato come la positività a tale forma virale è da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania.

AGGIORNAMENTO 8 MARZO | Nel nuovo decreto legge, sarà vietato entrare o uscire dalla Lombardia ma gli eventi sportivi (a porte chiuse) non verranno fermati. Nella regione, infatti, si potrà accedere solamente per motivi “gravi e indifferibili”. La partita tra Atalanta e Lazio resta dunque in programma per domenica 15. Questo il PDF del nuovo decreto:

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 | Decreto legge: porte chiuse per eventi sportivi fino al 3 aprile. Sospesi gli eventi all’interno delle zone rosse. Obbligo di controlli per i tesserati, atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.

Il PDF del nuovo DPCM:

AGGIORNAMENTO ORE 18:21 | Arriva l’ufficialità della chiusura delle scuole e degli atenei fino al 15 marzo. Grazie a un decreto in vigore da oggi, annunciato dalla Ministra dell’istruzione Maria Azzolina, il governo ha disposto la chiusura “in via prudenziale” di scuole e università di tutta Italia. Queste le parole della ministra: “Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità“

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 | Nella bozza del Dpcm in possesso dell’Adnkronos non figura la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus. Si tratta tuttavia di un documento in divenire, viene spiegato, in attesa del parere del comitato scientifico su un’eventuale chiusura delle scuole e delle università su tutto il territorio nazionale. E’ prevista la “sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri), che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro“. Nel documento è contenuta la “raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono consentiti esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste dalla lettera g)”, si legge ancora.

La ‘lettera G’ riguarda le nome igieniche ovvero “adozione dei seguenti comportamenti:

1. lavaggio frequente delle mani;

2. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

3. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

4. evitare abbracci e strette di mano; 5. evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive”.

Nel testo si fa riferimento al “rinvio di tutte le attività convegnistiche e congressuali” su tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus. E’ quanto emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l’incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la decisione di fermare l’attività didattica. “La decisione – ha proseguito – arriverà nelle prossime ore”.

