FORMELLO | Domenica di riposo per la Lazio: solo in due si allenano per recuperare in vista dell’Atalanta

Atalanta-Lazio è stata spostata alla prossima settimana, vista l’emergenza coronavirus ed il recupero della scorsa giornata previsto per questa domenica. Ai giocatori biancocelesti è stato dato un giorno di riposo da passare in famiglia, ma non per due calciatori, che hanno deciso di rimanere a Formello per allenarsi e recuperare in vista dell’importante match contro i bergamaschi. Adam Marusic e Francesco Acerbi sono infatti regolarmente sui campi di allenamento, così come riportato dall’account Twitter della Lazio che ha testimoniato la loro presenza con alcune foto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: