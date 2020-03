Va di fretta, corre sino alla vetta. Quando riparte verso la meta, la Lazio ormai è cinica e spietata. Sono gli esterni a fare la differenza. Dei quasi seicento capovolgimenti di fronte registrati sinora in campionato, le ali laziali conquistano addirittura il sessanta per cento. Un numero che fa spavento. Come Lazzari quando prende palla e cerca l’affondo, è lui il più bravo. Le sue discese e i cambi di direzione provocano seri danni alle difese avversarie. L’ex esterno della Spal ha dato alla Lazio più imprevedibilità sulle fasce, ma anche tanta velocità con le sue piccole leve. Proprio quella di cui aveva bisogno Inzaghi per dare ancora più forza alle sue idee, rispetto all’anno scorso adesso nel gioco ci sono varianti e alternative. Al momento, con scatti istantanei che variano dai trenta ai trentacinque chilometri orari, Manuel garantisce spesso la superiorità numerica nella parte destra degli attacchi.

RISCOPERTA

Il suo vice però non vuol essere da meno. Marusic viene subito dietro e va ulteriormente applaudito per il minor minutaggio. Dall’altra parte con Lulic e Jony non c’è lo stesso contachilometri, ma l’elaborazione della manovra da parte loro consente ai due di avere più assist rispetto ai compagni. Per Immobile, Caicedo e Correa è quasi più semplice giocare e trovare spazi lì davanti. Per non parlare di Luis Alberto che, con Lazzari, riesce spesso a sfoderare giocate devastanti. Non è un caso che lo spagnolo e l’esterno siano sempre presenti negli attacchi della banda Inzaghi. Basti pensare che nei sessanta gol realizzati fin adesso, il duetto ha partecipato al sessantaquattro per cento. Un dato che fa capire molto del gioco della Lazio. Che, con l’assenza di Lulic e Marusic dirottato di fascia al suo posto, ha trovato persino un valore aggiunto sul piano fisico.

TEST

Inzaghi aspetta il montenegrino (con Jony e Acerbi ancora a parte) a sinistra, ieri ha avuto grandi risposte da André Anderson nell’amichevole in famiglia: cinque timbri totali, uno più bello dell’altro nel test (finito 8 a 3) contro la Primavera. Due tempi da 35’, Luis Alberto in campo per tutta la ripresa: Menichini cambia modulo e schiera i suoi ragazzi con il 3-4-2-1 dell’Atalanta. Adekanye prima in campo con i baby (rigore parato da Guerrieri in apertura, poi segnerà nella ripresa coi big su magia di Luis Alberto), poi al fianco di Immobile. Sfida chiusa con Parolo come esterno sulla corsia mancina. Ciro, dentro al break invece, firma in pochi minuti (di testa su assist di Lazzari e penalty) la doppietta. Inizialmente la coppia d’attacco è formata da Caicedo e Correa. Il Tucu sblocca al 9’ la partita, poi segna anche l’altro Anderson (Djavan) con uno scavetto dritto in porta. Oggi sarà riposo per tutta la squadra, da dopodomani si comincerà a fare sul serio coi ritorni in gruppo con vista sul 15 marzo contro l’Atalanta. Sempre che questo maledetto Coronavirus riesca a dare a tutta l’Italia una tregua.