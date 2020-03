Spadafora: “Mi unisco alla richiesta di Tommasi, non ha senso continuare a giocare”

AGGIORNAMENTO 8 MARZO | (ANSA) – ROMA, 08 MAR – “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”. Lo afferma in una nota il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. (ANSA).

Tramite un post su Facebook, il ministro delle sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che c’è ancora una possibilità di trasmettere in chiaro le prossime partite di campionato. Spadafora ha spiegato che l’ultima parola spetta ora alla Lega di Serie A:

“C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del Calcio e le reti televisive e l’Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta”.

