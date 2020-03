Calcio, Mino Raiola contro la FIFA: “Vogliamo creare un sistema parallelo”

L’agente sportivo Mino Raiola, nei panni di presidente e fondatore del Football Agents Forum (FAF), è tornato a parlare dell’organo di governo del calcio mondiale, secondo Marca queste le sue parole: “La Fifa è come un dittatore comunista che dice alla gente che cosa deve fare in ogni momento“, le linee tracciate dall’organo per quanto riguarda l’attività degli agenti, secondo Raiola non sono corrette, “Stiamo cercando un mondo del lavoro più trasparente e se la FIFA vuole, bene così. Deve sgomberare il tavolo, dichiarare i nostri diritti e inizieremo a parlare. La FIFA si limita a dire che prende decisioni. È ridicolo. Gli agenti vogliono un cambiamento, un diverso modo di agire. Il calcio ha bisogno di un sistema parallelo. La FIFA oggi vuole nelle mani tutto il potere: il governo, la parte commerciale, la parte legale. Questo è impossibile. Oggi vogliono organizzare il Mondiale per Club, il calendario, gli agenti. La domanda è: perché la FIFA non vuole anche una percentuale su stipendi, trasferimenti, sponsor? Sappiamo come regolamentarci da soli. Perché devono prendere parte dei nostri soldi? In Europa ci organizziamo con i club e non ci sono problemi. Perché dobbiamo passare attraverso la FIFA se con la UEFA ci capiamo? È chiaro, è un gioco di potere. Ecco perché vogliamo dire basta. Dobbiamo essere la voce non solo dei grandi agenti. Anzi, per i piccoli agenti è ancora più importante: dobbiamo difendere la nostra categoria di lavoratori, essere in grado di guadagnare denaro, garantire il futuro dei nostri figli. La FIFA per i piccoli agenti è un disastro. Se non fermiamo la FIFA, lo farà con tutti. I prezzi dei prossimi tornei che organizzeranno, in molti Paesi non saranno sostenibili. Lo faremo solo quando ritireranno le loro proposte. In ogni caso, la nostra intenzione è quella di creare un secondo sistema, lontano da quello della FIFA. La MLS è fuori dal sistema FIFA da anni. In Europa possiamo avere una nostra organizzazione per i trasferimenti, per i giocatori, gli agenti. Non abbiamo bisogno della FIFA“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: