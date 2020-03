Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta facendo di tutto per poter trasmettere le partite in chiaro. Ma, come riporta il Fatto Quotidiano, in realtà il ministro starebbe puntando ancora più in alto, il suo intento sarebbe quello di cambiare la Legge Melandri, testo che da più di dieci anni regola i diritti tv. L’intento di Spadafora non è solo quello di trasmettere in chiaro qualche match, ma soprattutto rivoluzionare completamente un mercato miliardario, un mercato che regge in piedi da anni il mondo del calcio. Già domenica il ministro aveva chiarito il suo intento, dopo le polemiche con la Lega calcio per il fallito tentativo di mandare in chiaro il big match Juve-Inter, Spadafora aveva infatti dichiarato: “il tema dei diritti tv va aggiornato, metterò mano alla Legge Melandri”. In realtà l’argomento era noto già a pochi addetti ai lavori, a Palazzo Chigi in queste settimane se ne era parlato. L’emergenza Coronavirus è solo il trampolino di lancio per arrivare al più alto obiettivo. D’altronde in questo momento la Lega calcio si sta preparando a pubblicare il bando per il triennio 2021-2024. I presidenti pretendono sempre di più, ma in queste condizioni sarebbe difficile anche soltanto mantenere il miliardo a stagione. Il ragionamento dunque è semplice: se non è possibile fare più soldi con le stesse regole, allora vanno cambiate le regole. Nello specifico la legge Melandri. L’intenzione è quella di eliminare l’impossibilità di vendere tutto ad un singolo acquirente. Il punto focale che si tenta di raggiungere risiede nel fatto che, con la possibilità di vendere in esclusiva, i guadagni saranno più sostanziosi. In tutto ciò ci sarebbero però due grandi sacrifici: il mercato e il consumatore. Ci si è lasciati aperti però un’alternativa, che ha del clamoroso: la “vendita soggettiva”. Ogni club è proprietario dei diritti e quindi libero di venderli, senza intermediari, alle emittenti. In passato era questo il funzionamento nella nostra penisola, ma questo favoriva le big, togliendo aria alle piccole. Di certo, come all’epoca, sarebbe prevista una clausola di salvaguardia, ma non per questo sarebbe una misura fortemente imparziale. Anche se per ora siamo ancora in alto mare, la soluzione più possibile sarebbe l’eliminazione del divieto di esclusiva, pur tenendo conto che il percorso da seguire è molto lungo.