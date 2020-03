La Repubblica | Serie A nel caos, tifosi spiazzati. Inzaghi in attesa

Di nuovo a rischio la sfida con l’Atalanta. Lulic migliora, possibile rientro ad aprile.

Domani il Consiglio Federale molto probabilmente deciderà di sospendere il campionato a causa dell’emergenza coronavirus, quindi Atalanta-Lazio, già rinviata a domenica prossima alle 15 (si doveva disputare sabato 7), torna di nuovo in discussione. Difficile a questo punto immaginare che la sfida si giochi, l’orientamento è che la Serie A riprenda ad aprile. Il caos regna sovrano, i tifosi biancocelesti chiamano le redazioni dei giornali e le radio per capire cosa sarà del campionato, quando si tornerà in campo, se lo scudetto sarà assegnato o no in caso di interruzione definitiva, e via con altri quesiti per ora senza risposta credibile. Il primo passo è aspettare le decisioni del Consiglio della Figc fissato appunto per domani. E’ in attesa di novità anche la squadra, che oggi si ritroverà a Formello come previsto. Simone Inzaghi e il suo staff hanno pianificato la settimana in funzione dell’impegno con l’Atalanta: inevitabile cambiare di nuovo i programmi, se la partita non si giocherà.

In ogni caso, domani tornerà ad allenarsi a pieno ritmo Acerbi, ormai pronto al rientro. Aveva invece già risolto i suoi (piccoli) problemi fisici Luis Alberto, meritatamente premiato dall’Associazione italiana calciatori come miglior giocatore della Serie A di febbraio. La probabile sospensione del campionato (con rinvio delle partite) alimenta le speranze di Lulic di partecipare al rush finale della Serie A: il capitano si è sottoposto a una nuova operazione di pulizia della caviglia sinistra, 10 giorni fa in Svizzera, e sta svolgendo lì la riabilitazione. Le cose procedono abbastanza bene, il piede va meglio e il capitano è più ottimista su un possibile rientro a metà aprile, ma una data sicura ancora non c’è. Pessimismo invece su Lukaku, alle prese con i soliti problemi al ginocchio.

La Repubblica/Giulio Cardone

