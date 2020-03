Campionato interrotto? Ecco i tre scenari possibili per l’assegnazione del titolo

Il campionato è in serio rischio, è possibile che questa stagione si concluda prima del dovuto a causa dell’emergenza Coronavirus che in questi giorni sta sconvolgendo l’Italia e il mondo intero. Intanto nel mondo del calcio si pensa a quali saranno gli scenari se non si dovesse concludere il campionato. La FIGC ha messo sul banco tre ipotesi: la prima ipotesi sarebbe quella di rispettare l’ordine di classifica maturato fino ad oggi. In questo caso la Juventus sarebbe campione d’Italia, con Lazio, Inter e Atalanta che andrebbero in Champions League, Roma e Napoli in Europa League, Milan ai preliminari. Per la lotta retrocessione invece Brescia e SPAL retrocederebbero insieme al Lecce, che però potrebbe appellarsi al fatto che non c’è una vincitrice dello spareggio per salire e quindi sperare in una salvezza a tavolino. Vi sarebbe poi una seconda ipotesi: si congelerebbe la classifica come era all’ultima giornata giocata, tentando di capire chi sarebbero i coinvolti. Nel caso in testa ci sarebbe un doppio confronto fra Lazio e Juventus, con uno scarto solo di un punto l’una dall’altra. L’Inter sarebbe terza in classifica davanti all’Atalanta quarta. Dietro le posizioni in Europa League occupate da Roma, Napoli e Milan. Vi è poi la terza e ultima (per ora) ipotesi: nessuno scudetto assegnato. Il Campionato 19/20 non avrebbe dunque un vincitore, con le prime quattro squadre (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta) che guadagnerebbero un posizionamento in Champions League, Roma e Napoli in Europa League e Milan ai preliminari. E’ chiaro che queste sono solo ipotesi e stando così i fatti, le decisioni possono variare da un momento all’altro.

