CdS | Play-off l’ombra dei ricorsi, l’idea piace ma difficile trovare un accordo

Centoventiquattro partite… all’alba. Dodici giornate complete più quattro recuperi. Da giocare, in ogni modo e con ogni mezzo. Nel giorno in cui la Fifa ha posticipato sia il suo Consiglio sia il suo Congresso e l’Eca ha fatto lo stesso con il suo Comitato Esecutivo, la Lega Serie A è passata da una riunione all’altra. Tutte rigorosamente in conference call. La più importante (e informale) è stata quella del mattino con tutti i club collegati: a parte rinviare a domani l’assemblea (oggi però i contatti si sprecheranno…), i temi da trattare erano quello della conclusione dei campionati e della salute dei giocatori.

FINIRE O PLAY-OFF

Prima della positività al Coronavirus di Rugani, una notizia che rischia di vanificare tante ipotesi studiate, l’obiettivo era arrivare a disputare tutte e 38 le giornate di A, ma bisognerà vedere se ci saranno date a sufficienza. Dipenderà da quando si riprenderà a giocare: si cercherà di trovare il maggior numero di finestre possibili per posizionare le giornate e viene considerata anche l’ipotesi (se gli Europei non fossero spostati) di giocare ogni tre giorni, in stile Nba. Sarebbe necessario per esempio se si ripartisse dopo Pasqua e non il 4-5 aprile. Impossibile se le nostre squadre non andranno fuori dalle coppe? Un margine ci sarebbe anche se qualcuno arrivasse fino alle semifinali. Dopo il caso Rugani, però, tutto è diverso… Gli uomini della Lega stanno studiando ogni incastro possibile: è questo l’input che arriva dai presidenti. Nella speranza che per qualsiasi motivo l’Uefa non riesca a far giocare gli spareggi del 26 e 31 per definire le ultime quattro squadre al via di Euro 2020. In quel caso dovrebbe rinviarlo per forza. La soluzione dei play-off piace a tanti (soprattutto alla Lazio e alle squadre in lotta per la salvezza ma con un piede in B), ma aprirebbe a possibili ricorsi. Perché per esempio la poule scudetto a quattro escluderebbe la Roma dalla corsa Champions (i milioni di differenza tra Champions ed Europa League sono tanti). Lo stesso discorso, però, si può fare per il discorso salvezza: quante formazioni tirare dentro e soprattutto seguendo che criterio? Dopo che Rugani è stato fermato, però, il 23 la soluzione della non assegnazione del titolo o della cristallizzazione della classifica potrebbero essere destinate a riprendere quota. In un modo o nell’altro.

Corriere dello Sport

