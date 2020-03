GdS | La ripresa lunedi? E Inzaghi assegna compiti a casa

Tutti a casa. Senza deroghe. La Lazio ha ribadito ai suoi giocatori che gli allenamenti sono sospesi per tutta la settimana e non riprenderanno prima di lunedì. Al tempo stesso i giocatori sono stati invitati a non lasciare l’Italia e neppure Roma. Innanzitutto per evitare, attraverso i viaggi, di esporsi al rischio di contagio e anche per scongiurare la possibilità di restare bloccati in un’altra città o in un altro Paese viste le restrizioni agli spostamenti che vengono intensificate di giorno in giorno un po’ ovunque.

COMPITI A CASA

C’è poi pure un motivo più professionale che ha portato la Lazio a vietare ai giocatori di viaggiare. Questa settimana di sospensione degli allenamenti non è infatti una settimana di vacanza. È stato deciso di stoppare l’attività per questioni di sicurezza. Ma i giocatori devono continuare a lavorare, anche perché la stagione potrebbe riprendere a inizio aprile. Quindi niente viaggi, ma tutti a casa ad allenarsi. Con tabelle di lavoro che prevedono una parte comune e un’altra personalizzata che tiene conto anche degli acciacchi che devono fronteggiare alcuni calciatori.

IL FUTURO

Probabile che questa situazione ci sia non solo questa settimana, ma pure la prossima, anche se una decisione non è stata ancora presa: al momento è prevista la ripresa a Formello lunedì, ma la sensazione è che la sospensione possa essere prorogata. Molto dipenderà anche dalle risposte che lo staff tecnico avrà in questi giorni. Inzaghi e i suoi uomini monitoreranno costantemente il lavoro dei giocatori attraverso le chat di Whatsapp con le quali da qualche anno comunicano con i giocatori. Uno strumento che in una fase del genere si sta rivelando ancora più utile.

