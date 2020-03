GdS | Immobile, un atto di fede: “Lazio? Resterò a vita”

Ciro chiama. E il popolo laziale risponde. In attesa di tornare a entusiasmare i tifosi della sua squadra sul campo, Immobile tiene su il loro morale attraverso Instagram. Lo fa con un filo diretto con i propri fan tanto inatteso quanto apprezzato. In un momento così difficile per l’intero Paese, con tanta gente costretta a restare a casa un bel modo per spezzare la noia e cercare di pensare ad altro, di guardare oltre.

MOMENTO DIFFICILE

Inevitabile, però, partire dall’attualità, dalle nuove disposizioni che hanno di fatto messo in quarantena l’intera Italia e fermato il campionato. Un campionato che vede Immobile guidare la classifica cannonieri e la Lazio lanciata nella lotta per lo scudetto. Due situazioni che rischiano di essere compromesse, ma Immobile non ha il minimo dubbio nel ritenere sacrosante le misure adottate dal Governo. “I provvedimenti sono giusti -dice Immobile -. Bisogna osservarli”. Ciro, sta dando il buon esempio e, insieme con la moglie Jessica e i loro tre bimbi, sta seguendo alla lettera quanto stabilito dal Governo. La Lazio ha sospeso gli allenamenti a Formello e Immobile, come i suoi compagni, sta seguendo una tabella di lavoro personalizzata tra le mura domestiche grazie alle attrezzature di cui dispone.

HIGUAIN NEL MIRINO

Momento particolare, dunque. Da vivere, però, con animo fiducioso. E con la speranza che presto tutto possa tornare come prima. Immobile sogna di tornare in campo ad aprile, riprendere le ostilità, continuare a contendere lo scudetto alla Juve. A livello personale, invece, l’obiettivo è conservare il primo posto nella classifica cannonieri, che significherebbe vincere per la terza volta il titolo di re dei bomber della Serie A dopo quelli con la Lazio nel 2018 e col Torino nel 2014. Nelle prime 26 giornate di Serie A ha messo a segno 27 reti, un ritmo pazzesco che, nella storia del campionato, hanno avuto soltanto altri due attaccanti: Angelillo con l’Inter nel 1958-59 e Higuain col Napoli nel 2015-16. Il primo chiuse il torneo con 33 reti realizzate, il secondo arrivò a quota 36 stabilendo il record assoluto. Con 12 partite ancora a disposizione, Immobile potrebbe migliorare. Se dovesse farcela Ciro ha già deciso come festeggiare: «Sì, mi potrei rasare i capelli a zero», promette a un tifoso che lo sollecita in materia. E sul futuro conferma quanto già detto in passato. «Sì, mi piacerebbe finire la carriera alla Lazio, poi non si sa mai, ma chiuderò qui». Il pensiero finale, però, non può che andare alla Lazio e alla sua fantastica stagione interrotta sul più bello. «Non so se e quando riprenderà il campionato. Comunque la Lazio aspetterà e tornerà più forte di prima. E Lulic sta migliorando, presto lo riavremo con noi».

Gazzetta dello Sport

