Nel corso della trasmissione “La vita in diretta” in onda su RaiUno è intervenuto il ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora che si è espresso sullo stop complessivo dello sport nel continente europeo: “In Italia molte federazioni sportive avevano già deciso in autonomia di fermarsi ed a loro va il mio ringraziamento.. Il calcio è un po’ un mondo a sè: lo sappiamo sono una cosa importantissima il tifo, la domenica, le famiglie e tutti quelli che sono contenti di sostenere la propria squadra però c’è stato un momento in cui la Lega di Serie A in particolare avrebbe dovuto assumere una responsabilità che non ha voluto assumere dicendo che era il governo che doveva farlo. In realtà poi lo abbiamo fatto, ma perchè facendolo noi come governo la Lega vede tutelati i propri interessi economici. Adesso in questi giorni nessuno fa più polemica davanti ad una situazione del genere anche perchè purtroppo delle squadre importanti di Serie A sono in quarantena ed ora annunciano dalla quarantena che stanno raccogliendo fondi dall’emergenza sanitaria e ne siamo felici. Se forse si fossero fermati un po’ prima oggi avrebbero potuto dare la stessa solidarietà da questo mondo molto ricco a tutto il resto dell’Italia ma facendolo in piena salute. Comunque meglio tardi che mai. Anche a livello internazionale la UEFA e gli altri organismi si sono resi conto di quello che sta accadendo. Ho saputo poco fa e voglio ringraziare la Lega Serie B che ha deciso di donare 20 respiratori, attrezzature per questa emergenza importante. Sono tutti gesti di solidarietà che ci fanno piacere però ci si è arrivati un po’ in ritardo. Ora basta le polemiche, l’importante è che questo mondo che deve dare sempre un ottimo esempio soprattutto ai più giovani lo dia fino in fondo. È giusto fermarsi in questo momento”.

