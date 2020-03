Uefa, rinviate le gare di Champions ed Europa League in programma per la prossima settimana

E’ arrivato anche il comunicato ufficiale da parte della Uefa: le partite di Champions League, Europa League e Youth League in programma settiamana prossima, sono state rinviate a data da destinarsi. Il Coronavirus ferma dunque anche le competizioni europee. Oltre alle gare rinviate, in programma tra il 17 ed il 19 marzo, come si legge sul comunicato della Uefa, è stato posticipato anche il sorteggio per i quarti di finale delle competizioni europee, in programma venerdì 20 marzo. Di seguito il comunicato pubblicato, oltre che sul sito ufficiale della Uefa, anche sul proprio profilo Twitter.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020