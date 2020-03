CdS | Lulic torna a Roma, Inzaghi lo aspetta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, capitan Lulic lascerà oggi la clinica in Svizzera dove si è operato per un’infezione alla caviglia e tornerà a Roma per vivere in quarantena come il resto della squadra e del paese. Non si conoscono ancora i tempi di rientro in campo, sicuramente non sono brevi ma non sembrano più così lunghi. Il capitano biancoceleste rimarrà a riposo ancora per un’altra settimana, poi, spera di avere l’ok per lavorare in palestra in modo da procedere per step. Deve recuperare forza e tono muscolare. Si è temuto di non vederlo in campo per tutta la stagione, invece, lo stop forzato del campionato per l’emergenza coronavirus può favorire il recupero. Infatti, Inzaghi potrebbe riavere Lulic in campo proprio a maggio nel rush scudetto.

