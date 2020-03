GdS | Inzaghi pensa al calciomercato, vuole un colpo doc pronto dal Liverpool

La priorità sarà rinforzare la difesa. Le prime mosse del mercato che verrà della Lazio saranno rivolte al reparto arretrato, quello che in vista della prossima stagione necessita degli interventi più urgenti perché ritenuto il meno ricco della rosa. L’idea nuova, spuntata nelle ultime ore, porta in Premier, a Liverpool, e risponde al nome di Dejan Lovren, il centrale croato dei Reds.

OPERAZIONE STILE LEIVA

La Lazio lo ha messo nel mirino, potrebbe essere lui l’uomo nuovo per la difesa della squadra biancoceleste che l’anno prossimo conta di tornare in Champions. Lovren, che compirà 31 anni a luglio, ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Liverpool non dovrebbe quindi opporsi ad una sua cessione, altrimenti lo perderebbe a parametro zero l’anno dopo. Tra l’altro da un paio di stagioni non è più tra i «titolarissimi» della squadra di Klopp, anche se resta un elemento per il quale l’allenatore tedesco nutre sempre grande stima. L’operazione è dunque fattibile, anche se non semplicissima. Ci sarà da convincere pure il giocatore, che a Liverpool ha uno stipendio di quasi 5 milioni, cifra che la Lazio non può garantirgli. Ma lo scoglio può essere superato con un contratto lungo a cifre importanti, in modo da consentire a Lovren di mantenere il livello di quella remunerazione, solo spalmata su più stagioni. La Lazio ha sempre eseguito ottime operazioni di mercato con il Liverpool e vuole ripetersi anche questa volta. Dai Reds sono infatti arrivati Luis Alberto nell’estate del 2016 e Lucas Leiva l’anno dopo. Due acquisti riuscitissimi, visto il rendimento in biancoceleste del fantasista spagnolo e del centrocampista brasiliano. Ci sarebbe una continuità nel segno della lettera L, che è l’iniziale delle due squadre e dei tre giocatori.

IL “MEDIATORE”

Sia per Luis Alberto sia per Leiva alla Lazio «bastarono» 5 milioni per assicurarsi i rispettivi cartellini. Per Lovren probabilmente ci vorrà qualche milione in più, ma i buoni rapportitra i due club (il Liverpool è stato anche ospite della Lazio a Formello quando affrontò in Champions la Roma due anni fa) dovrebbero agevolare l’operazione. A convincere Lovren potrebbe invece provvedere lo stesso Leiva che con il croato è stato a lungo compagno di squadra Con Lovren la Lazio acquisirebbe ulteriore esperienza, soprattutto a livello internazionale, visti i trascorsi del giocatore croato, che l’anno scorso ha vinto la Champions col Liverpool e due anni fa è stato vice-campione del mondo con la nazionale del suo Paese, sconfitta in finale dalla Francia a Russia 2018. Un acquisto di grande spessore, insomma.

LE ALTRE IDEE

Se Lovren è l’idea forte per la difesa, quella per l’attacco si chiama Olivier Giroud, un altro prodotto della Premier, dunque. L’attaccante francese del Chelsea era stato vicino alla Lazio già a gennaio, con lui fu trovato un accordo, ma non con il suo club che lo tolse dal mercato. A giugno l’attaccante si libera a parametro zero e la società romana è pronta a tornare alla carica. La base di partenza sarà l’intesa che era stata trovata a gennaio, che tuttavia andrà ridiscussa, senza tralasciare che su Giroud potrebbero piombare anche altre squadre. La Lazio è comunque convinta di poterla spuntare. Per il centrocampo piace invece il milanista Bonaventura, anche lui in scadenza di contratto, anche lui elemento esperto. Non mancano però ipotesi che chiamano in causa elementi più giovani. Sono quelle che portano al centrocampista ungherese Szoboszlai (Salisburgo) e al difensore albanese Kumbulla (Verona). Per loro la concorrenza è folta e l’investimento da mettere in cantiere alto. Ma una Lazio che sbarchi in Champions potrebbe permettersi almeno uno dei due.

