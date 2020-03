Serie A, Gentile: “Non sarebbe giusto interrompere, la Lazio ha stupito”

L’ex difensore bianconero Claudio Gentile si è rivolto ai microfoni di TMW per parlare dell’attuale situazione di emergenza: “Quando finirà questo periodo bisogna subito riprendere e giocare il campionato si parla del due maggio come possibile data della ripresa. L’importante è che si riprenda perché il Campionato ha ancora qualcosa da dire, l’ipotesi di annullamento sarebbe come lasciare un grande punto di domanda su chi ha vinto lo scudetto. Si dovrà lavorare per poter essere pronti quando sarà finito questo periodaccio e riprendere subito a giocare. In questi giorni i giocatori non staranno sul divano a non far niente. Ormai tutti hanno gli attrezzi in casa e lavoreranno anche se ovviamente non sarà lo stesso che allenarsi in gruppo. Da ciò che ho sentito comunque gli allenatori e lo staff hanno stilato un programma per tenere i ragazzi allenati. Devo ammettere che quest’anno la Lazio ha dimostrato qualcosa in più rispetto all’Inter che sembrava invece la principale antagonista della Juve per lo scudetto. La Lazio sta facendo cose eccezionali e va tenuta in considerazione a mio parere per il secondo posto. Ma non è così certo che vinca la Juve“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: