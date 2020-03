Coronavirus, Infantino sulle decisioni di UEFA e CONMEBOL: “Chiederò al Consiglio FIFA di accettare i rinvii”

Una giornata intensa per il calcio internazionale sta per terminare. Dopo la decisione della UEFA di rinviare gli Europei al termine della prossima stagione e quella della CONMEBOL di posticipare la Coppa America, ha parlato il Presidente della FIFA Gianni Infantino. Queste le sue parole al sito ufficiale del massimo organismo calcistico: “Il mondo sta affrontando una sfida per la salute mai vista prima ed è ovviamente indispensabile una risposta globale e collettiva. La cooperazione, il rispetto reciproco e la comprensione devono costituire i principi di base che tutti i decisori devono tenere in mente in tale periodo cruciale. Specialmente nel calcio, è fondamentale trovare soluzioni adeguate ed eque sotto il profilo globale. Per giungere a ciò serve unità, solidarietà ed un senso comune di responsabilità e bisogna pensare a tutti quelli che nel mondo sono potenzialmente toccati dalle nostre scelte. Con ciò in mente, la FIFA si è costantemente interfacciata con le confederazioni, le associazioni associate e altre parti interessate di tutto il mondo, considerando che in primo luogo la salute e in secondo luogo la solidarietà sportiva rappresentano considerazioni fondamentali per il mondo del calcio. A tale proposito, la FIFA ha ricevuto le richieste da CONMEBOL e UEFA circa il rinvio rispettivamente della Copa América 2020 e di UEFA EURO 2020 a giugno / luglio del 2021 in un periodo prima riservato alla Coppa delle Confederazioni FIFA e ora attualmente riservato alla nuova FIFA Coppa del Mondo per club. In questa momento è importante ricordare che la finalità principale delle competizioni FIFA, incluse quelle sopra menzionate, è garantire tanto lo sviluppo del calcio globale quanto i programmi di solidarietà in tutto il mondo e che la stragrande maggioranza delle Associazioni membri nel mondo sono legate dai programmi di solidarietà della FIFA, sia a livello maschile che femminile. È dunque essenziale che anche i loro interessi, sia sportivi che economici, vengano tutelati. Tuttavia, con l’intento di trovare soluzioni bilanciate per il bene del calcio e la protezione degli interessi di tutte le parti interessate e gli organizzatori della competizione, siano essi nazionali, continentali o mondiali, ho richiesto per la giornata di domani una conference call dell’Ufficio di presidenza del Consiglio nel corso della quale suggerirò: di accettare i rinvii della Coppa America 2020 di CONMEBOL e della UEFA EURO 2020 al giugno / luglio del 2021; decidere in una fase successiva – nel momento in cui ci sarà maggiore chiarezza circa la situazione – quando riprogrammare la nuova Coppa del Mondo per club FIFA, successivamente nel 2021, nel 2022 o nel 2023; discutere con la FA cinese e il governo cinese il rinvio della nuova Coppa del Mondo per club FIFA dal 2021 al fine di rendere minimo qualsiasi risvolto e discutere l’impatto di questi mutamenti sul calendario con le confederazioni, le Associazioni membri e altre parti interessate e lavorare sull’attuale calendario delle match internazionali con l’obiettivo di trovare opzioni appropriate per tutti da proporre non appena le circostanze lo permettano, si spera prima della fine del mese di aprile. Intanto, e grazie alla suo solido status finanziario, la FIFA è capace di proporre misure proattive di solidarietà rivolte particolarmente alla crisi connesse al coronavirus. In maniera concreta, suggerirò anche: Un contributo diretto di 10 milioni di dollari da parte della FIFA all’Organizzazione mondiale della sanità OMS; discutere l’opportunità di istituire un fondo globale di assistenza calcistica per aiutare i membri della comunità calcistica colpiti da questa crisi e incoraggiare tutti nel calcio a contribuire a questi sforzi. La FIFA si consulterà inoltre con le parti interessate del calcio professionistico così da poter annunciare a breve eventuali modifiche o dispense temporanee al Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori così da poter proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club. Per ciò che concerne le Olimpiadi di Tokyo 2020, vi rimando gentilmente alla dichiarazione del CIO rilasciata oggi. Infine, è ovvio che la FIFA rimarrà costantemente in contatto con tutti i membri dell’universo calcistico durante questo difficile periodo. Come ho dichiarato ieri, circostanze difficili offrono alle persone l’occasione di riunirsi, mostrare cosa sono in grado di fare in uno spirito collettivo ed emergere più forti e meglio preparati per il futuro. E questo è ciò che la FIFA intende fare qui”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: