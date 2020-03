La Repubblica | Hernanes: “Spero la Lazio vinca lo scudetto. Sarebbe stato un piacere giocare con Milinkovic e Luis Alberto. I tifosi laziali? Mi mancano”

Italia o Brasile, poco importa. “In tutto il mondo stiamo temendo per l’emergenza Coronavirus” racconta Hernanes da San Paolo, dove è tornato a giocare dopo le esperienze nel nostro paese (Lazio, Inter e Juventus) e in Cina (Hebei). Due nazioni che il 34enne centrocampista-goleador porta nel cuore, le due più colpite dal Covid-19: “Più che per il virus in sé, sono preoccupato per la paura che sta causando tra le persone e le famiglie. Faccio gli auguri a tutti, spero che non si creino troppi allarmismi e che questa situazione si risolva il prima possibile”.

Ha seguito la stagione della Lazio prima dell’interruzione dei campionati?

“La squadra di Inzaghi merita di essere lì e sono contento per tutti i laziali, che sicuramente stanno godendo per questa splendida cavalcata. Vedere i biancocelesti giocare è un divertimento. Spero che possano arrivare a vincere lo scudetto“.

In Brasile che pensano di questa Serie A?

“Tutti hanno seguito il campionato italiano e sono rimasti sorpresi da quello che sta facendo la Lazio, soprattutto perché hanno visto per otto anni la Juventus vincere lo scudetto con facilità. Nessuno riusciva a starle dietro, correva troppo veloce per tutti. Adesso le squadre in lotta per il primo postoo sono proprio quelle in cui ho giocato in Italia, per questo tante persone mi fermano e me ne parlano”.

Ha nostalgia di Roma?

“Sì mi mancano molto i tifosi, così come tutta la bellissima città di Roma. Ogni volta che torno è sempre emozionante. Ero in Italia a fine gennaio e sono passato per la Capitale perché ho fatto scalo lì per andare a San Paolo. Quando ero all’aeroporto ho incontrato dei tifosi e, anche se per pochi minuti, è stato bellissimo rivivere quell’atmosfera”.

Il punto di forza della Lazio è il centrocampo. Avrebbe avuto piacere nel giocare con Luis Alberto e Milinkovic? Poi c’è il suo connazionale Leiva…

“Sono due ottimi giocatori, sono bravissimi. Se fosse capitato, sarebbe stato un sicuramente piacere. Leiva? Mi ha anche chiamato prima di accettare la Lazio, ci siamo parlati un po’. Gli ho raccontato come era vivere il calcio a Roma e visto quanto sta facendo sono contento per lui. Siamo stati anche compagni di nazionale nel Brasile, abbiamo giocato insieme le Olimpiadi di Pechino nel 2008”. LaRepubblica/Riccardo Caponetti

