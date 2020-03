Il Tempo | Acerbi-Immobile fratelli d’Italia

Niente maschera, nè mantello. Gli eroi della Lazio non girano di notte per le strade della città, se ne stanno chiusi in casa, rispettando le regole imposte dal governo e supportate dal buonsenso. Le giornate passano tra una seduta di lavoro e una partita alla PlayStation. Ciro Immobile sfrutta il tempo per godersi la famiglia, insieme alla sua Jessica, ogni tanto fanno capolino dai social network. Il capocannoniere della Serie A è stato anche ospite di TikiTaka, dove ha svelato qualche segreto del mestiere: “Secondo me l’attaccante riesce a migliorare con il passare dl tempo, con gli anni ti completi. Il fatto che la squadra giochi un calcio offensivo mi è servito tanto. Quando fai tanti gol, ti senti in fiducia e non ti vuoi più fermare“. Poi una battuta anche sulla Nazionale: “Mister Mancini crede molto in noi, ma ora come ora si pensa poco al calcio“. Il messaggio importante arriva subito dopo: “Vorrei mandare anche un abbraccio ai medici e agli infermieri che in questo momento stanno lavorando per l’Italia“. Stesso pensiero condiviso anche da Francesco Acerbi, uno abituato a lottare contro le difficoltà della vita: “Siamo obblicati a stare a casa, dobbiamo farlo per noi stessi, per gli altri, per far sì che questo virus se ne vada. Stare a casa è l’unica cosa che faccia la differenza. Chi va in giro è un deficiente“. Poi retroscena sulla stagione sospesa di colpo: “Con i compagni ci sentiamo su WhatsApp per vedere come va la situazione. Stavamo andando bene, avevamo preso una strada senza precedenti. La preoccupazione è più sulla salute. Smettere, e non sapere neanche quando riniziare, mette un po’ il freno a mano“. I suoi followers gli chiedono anche un giudizio su Simone Inzaghi: “E’ sveglio, conosce i giocatori, entra nella nostra testa, sa quando è il momento di bacchettare e quello di lasciarli tranquilli, e poi farli esprimere nel migliore dei modi. Ogni tanto però sbrocca“.IlTempo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: