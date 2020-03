Il Messaggero | Lazio, Escalante in arrivo ma il virus ha colpito anche la Spagna: «E’ tutto così complicato»

Una parvenza di normalità in mezzo al caos. Arriva dalla Spagna, dove c’è il primo e nuovo acquisto della Lazio Gonzalo Escalante che, in una intervista al quotidiano argentino Diario Olé, parla del difficile momento legato alla pandemia legata al Convid-19, ma anche del suo futuro in biancoceleste. “E’ tutto strano e complicato quello che sta accadendo – spiega il giocatore -, la settimana scorsa giocavo in campionato (la gara col Real Sociedad del 10 marzo), poi all’improvviso, il giorno dopo, ci hanno detto di tornare a casa e di non uscire in nessun modo. La società ci ha dato alcuni consigli sull’alimentazione da seguire e sugli esercizi da fare per mantenerci in forma”. Il neo biancoceleste, che a metà gennaio è stato a Roma e ha firmato un contratto di quattro anni a circa 1,4 milioni a stagione, non nasconde di essere scosso davanti a tutto quello che sta accadendo: “Per noi calciatori, e credo di parlare per tutti quelli che fanno il mio mestiere, è tutto complicato perché non si sa quando si riprenderà a giocare e se si riprenderà a giocare. La mia giornata la passo con mia moglie, bevo il mate, mi alzo la mattina presto, mi alleno, guardo Netflix e gioco con la playstation (pare che spesso giochi on-line con Luis Alberto e abbia fatto conoscenza con Immobile). Faccio pure qualche puzzle, ma davvero non so più cosa fare”. Prima o poi la situazione tornerà normale e quasi si accende, quando si nomina la Lazio, anche se, nonostante il blitz a Roma e la firma, non si sbilancia per rispetto dell’Eibar, la sua attuale squadra: “Ho un contratto fino a giugno con la mia squadra e sono concentrato per loro, ma la Lazio è una bella opzione. Ancora stento a credere che una grande squadra come i biancocelesti che sono ai vertici della serie A abbiano pensato a me. Tutto questo è incredibile, ma è anche vero che in questi anni in Spagna sono cresciuto molto, lavorando sodo. Un giorno tornerò al Boca (la sua prima squadra), ma adesso spero di finire la Liga e poi resterò qualche anno ancora in Europa per il grande salto. La Lazio? Una gran bella sensazione”. Il contratto è stato depositato in Lega, lui, probabilmente, virus permettendo, sbarcherà nella capitale ad agosto inoltrato e il prossimo anno comincerà la stagione con la maglia della Lazio. Resta solo da stabilire il periodo. Lo riporta IlMessaggero.it

