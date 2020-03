Spagna, Luis Alberto nella top 11 stagionale | FOTO

Superare l’emergenza per poi far terminare il campionato posticipando gli Europei al 2021. Questo il piano della UEFA reso noto qualche giorno fa che dà ossigeno al calcio del Vecchio Continente alle prese con una sosta forzata sempre precedenti. Ma se il pallone non rotola più sul prato verde da qualche settimana, l’universo delle statistiche calcistiche non si ferma con WhoScored.com che, attraverso il proprio sito, ha stilato l’undici della meraviglie spagnolo basato sui rendimenti dei calciatori militanti nei cinque maggiori campionati europei. Un 4-5-1 tutto estro e fantasia con una mediana dalla classe sopraffina guidata tra gli altri, dal Mago biancoceleste Luis Alberto, il migliore del suo reparto con una media stagionale pari a 7.69. Le Furie Rosse sono pronte, peccato che saranno obbligate ad aspettare altri dodici mesi.

🇪🇸 How Spain could have lined up at Euro 2020 based on this season’s ratings…

How far would this team have progressed? pic.twitter.com/27va4BT8BZ

— WhoScored.com (@WhoScored) March 19, 2020