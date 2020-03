Coronavirus, positivo il sindaco di Formello Santi: “Sto bene e continuo a lavorare da casa”

Di seguito il comunicato del sindaco Gian Filippo Santi, risultato positivo al Coronavirus.

Cari concittadini, proprio in questo istante, la ASL ROMA4 mi ha comunicato che un nuovo caso è risultato positivo alla prova del tampone COVID-19. Bene, quel qualcuno sono io. Da subito però vorrei rassicurarvi sulle mie condizioni di salute che sono buone. Da lunedì scorso, al manifestarsi dei primi sintomi, mi sono volontariamente isolato in camera mia, ed ho immediatamente avvertito la ASL ROMA4 che, tempestivamente, ha provveduto alla prova del tampone. Per questo ringrazio il Dott. Quintavalle e la Dott.ssa Ursino per la loro vicinanza, oltre al mio amico Dott. Sandro Scatena che mi sopporta da sempre. Sono dispiaciuto per la mia famiglia, per i miei consiglieri, per i miei più stretti collaboratori e per tutti voi, d’altronde il Sindaco c’è e queste cose accadono a chi è in prima fila anche senza volerlo. Questo è il posto che spetta ad ogni Sindaco e lo scotto che qualche volta si deve pagare. Ma la soddisfazione di guidare il proprio Paese è più grande di tutte queste “nefandezze”. In questi giorni ho continuato a lavorare come sempre, senza sosta, soprattutto in un momento come questo, per la salute di tutti. Sto stilando, come richiesto dalla ASL ROMA4, una lista di persone che mi hanno frequentato nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi, come definito dal Ministero della Salute. Provvederanno loro a contattarle se del caso. La prossima settimana spero di fare un altro tampone che mi dirà se ne sono fuori. Nel frattempo un abbraccio, andrà tutto bene.

PS: PER FAVORE RIMANETE A CASA

Il Sindaco Gian Filippo Santi

