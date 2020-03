CdS | Immobile: “Palleggio sul terrazzo, ma non è la stessa cosa. Pensando positivo supereremo insieme questa fase”

La stagione perfetta interrotta, quasi spezzata di blocco. I record, tanti rimangono fermi nella casella delle statistiche e Ciro Immobile deve rimanere a casa come tutto il resto degli italiani rimandando al futuro progetti dei biancocelesti. In un’ intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, Ciro racconta la sua quotidianità stravolta da uno stop che lo lascia senza parole con l’unica speranza di tornare presto in campo per inseguire la Scarpa d’Oro, un riconoscimento difficile da raggiungere anche viste le abilità dei concorrenti. All’attaccante di Torre Annunziata le doti da leader non mancano e così coglie l’occasione per ribadire ancora una volta ai tifosi laziali di stare a casa, stringendo i denti pronti a tornare ad abbracciarsi e vivere momenti insieme. Immobile è un ragazzo di cuore e lancia anche un pensiero ai malati e ai lavoratori obbligati a fermarsi prima di tornare a parlare della sua giornata tra allenamenti mattutini e pomeridiani (con qualche fuga sul terrazzo per palleggiare) e tanto tempo passato con i figli, aiutandoli a studiare e condividendo tempo che la routine normale non concede. Una routine che per Immobile parla di giornate passate con i compagni tra lavoro e divertimento, un rapporto mantenuto vivo solamente da un gruppo di What’s Up fondamentale per ritrovare un po’ di serenità in un gruppo che a capo vede un allenatore come Inzaghi un tecnico con la vocazione europea. Lazio, ma non solo. Il capocannoniere della Serie A parla anche della nazionale non nascondendo, seppur ovvio, il dispiacere per il rinvio dell’Europeo condiviso con l’amico Belotti, nonostante il rimpianto più grande rimanga l’esclusione dal Mondiale in Russia del 2018. Vuole tornare a far sorridere la gente Ciro e in conclusione lancia un messaggio di speranza cercando di pensare positivo superando questo momento difficile.

