Correa: “Il mio idolo? Veron, era come il mio papà calcistico. La Lazio sta facendo una stagione incredibile”

Mentre tutto il mondo del calcio è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito ormai quasi tutta l’Europa, i giocatori, che stanno lavorando da casa, con allenamenti personalizzati, sperano che questa situazione si risolva il prima possibile. Uno di questi, in casa Lazio, è Joaquín Correa che ha rilasciato un’intervista a 90 Minutos de Futbol, parlando dei suoi sogni e delle sue ambizioni in chiave Nazionale e non solo: “Giocare per l’Argentina è il sogno che ho da quando sono bambino e la speranza di indossare quella maglia ancora non può levarmela nessuno. Se parliamo di argentini, Messi e Maradona sono un gradino sopra ogni cosa. Ma se devo dire un insegnante di calcio che mi ha insegnato tutto e che è più di un idolo per me, questo è Sebastián Veron. Era come il mio papà calcistico, gli ho visto fare cose incredibili in campo”.

Sulla stagione da vertice che sta facendo con la Lazio, ecco il suo pensiero: “La verità è che la Lazio sta facendo un’incredibile stagione e stiamo dando tutto per essere lì dove siamo”.

Per concludere, non poteva mancare la sua opinione sul difficile momento che sta affrontando l’Italia, ma non solo, a causa dell’emergenza Coronavirus: “Spero che le persone prendano la cosa seriamente perché non è uno scherzo”.

