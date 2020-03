ESCLUSIVA | Salvatore, barbiere della Lazio: “Immobile primo cliente. Anche Lotito sotto le mie forbici, ora aspetto mister Inzaghi per fargli cambiare look come Patric”

Non è solo un barbiere, ma un vero e proprio membro della famiglia laziale. Lui è Salvatore, proprietario del “Figaro Barber Salon”, dove si recano i giocatori della Lazio. Da lui è possibile curare il look di capelli e barba: è stato il capocannoniere biancoceleste a farlo conoscere ai suoi compagni ed ora il barbiere napoletano segue la squadra anche a Formello e nel ritiro pre-campionato di Auronzo di Cadore, condividendo con l’intero gruppo un ottimo rapporto ed un forte legame: “Li seguo anche allo stadio, siamo amici e mi fa molto piacere vedere la stagione che stanno facendo”.

Com’è nato questo lavoro e chi è stato il tuo primo cliente?

“Ciro, siamo coetanei e ci siamo conosciuti per primi. E’ capitato successivamente che un fine settimana mi chiese di andare al centro sportivo e da quel momento ho preso contatti con tutti; ora tutte le settimane vado a Formello”.

Chi è stato il giocatore che ti ha fatto la richiesta più strana?

“Direi Patric, considerando il fatto che l’ho conosciuto con i capelli lunghi e poi sono riuscito a tagliarglieli. Non era molto contento della mia scelta, ma io e lui abbiamo un bel rapporto, ci vogliamo bene come fratelli e si fida molto di me, anche nel lavoro. Mi ha dato l’onore di curare la sua immagine e mi è andata bene…direi anche a lui, visto che ha iniziato a giocare con più continuità”.

Qual è invece quello che segue più le mode e le tendenze?

“Il più fissato è Luis Alberto, sta facendo crescere i capelli e non li vuole toccare. Sono tutti molto scaramantici, quindi seguono dei loro ‘rituali’ anche per queste cose. Per il resto, sono tutti ragazzi molto equilibrati: sono seri rispetto ad altri giocatori, quindi sono alla moda ma non hanno strane pretese. Come in campo, anche nella vita privata sono molto tranquilli”.

Con quale biancoceleste ti sei emozionato?

“Lulic. Non so se lui si comporta come fa perché mi vede come un giocatore, ma io l’ho subìto proprio come un capitano, non riesco a dargli del ‘tu’. C’è questo rapporto, mi sento uno di loro: mi invitano alle feste, stiamo sempre insieme, in ritiro anche. Mi fa veramente piacere, anche in questi giorni siamo in contatto via telefono, con videochiamate e ‘nomination’”.

C’è ancora qualcuno della famiglia laziale che non si è messo nelle tue mani?

“L’unico è mister Inzaghi, anche se abbiamo un rapporto di amicizia. Mi piacerebbe fargli i capelli, anche a Lotito li ho tagliati. Il mio obiettivo è far cambiare look all’allenatore, come ho fatto con Patric”.

Segui il calcio o guardi le partite solo per i tuoi amici?

“Io sono a Roma da sei anni, tifo Napoli ma sin da piccolo simpatizzo per la Lazio. Già da bambino, quando facevo il fantacalcio cercavo di prendere i giocatori biancocelesti e partenopei: solo queste squadre mi piacevano. E oggi mi ritrovo proprio in questo ambiente”.

Quest’estate eri sotto le Tre Cime di Lavaredo con la squadra, che aria si respirava?

“Ho visto un’atmosfera diversa rispetto agli altri anni: fin da subito ho notato un grande gruppo. I giocatori stanno bene insieme, è veramente una grande famiglia”.

In piena emergenza sanitaria, con molte attività chiuse, tu che sei un imprenditore quanto sei preoccupato?

“Al momento non lo sono. Se si andrà più avanti così, come sembra possibile, non solo io per il mio lavoro dovrei preoccuparmi, ma un po’ tutti. Sono certo comunque che andrà tutto bene”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: