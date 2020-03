ESCLUSIVA | Delio Rossi: “Il calcio ha delle regole e vanno rispettate, bisogna finire il campionato. Lazio? Un lavoro che dura da anni, c’è grande coesione”

Il calcio si è fermato ormai da diverso tempo. L’epidemia da Coronavirus, partita dalla Cina e arrivata poi in Italia adesso si sta diffondendo in tutto il mondo. Calcio nazionale e internazionale attendono con la speranza di tornare a giocare il prima possibile per concludere i rispettivi campionati e le competizioni europee. Quest’oggi in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it è intervenuto il Mister Delio Rossi. Dal cuore biancoceleste e di grande esperienza, ha parlato con noi dell’emergenza COVID-19, di quelle che saranno le prossime decisioni e anche di Lazio.

L’argomento più caldo di queste settimane è il Coronavirus, lei che ne pensa di questa situazione?

“Siamo davanti a qualcosa che non si poteva pronosticare, soprattutto che non ha uno storico. E’ la prima volta che ci troviamo davanti a questa situazione e siamo impreparati non sapendo come reagire”.

Il calcio si è forse fermato un po’ troppo tardi, prima porte chiuse solo in alcune regioni e poi la sospensione. Crede ci si dovesse fermare prima? Anche a livello europeo, visto che Atalanta-Valencia si è giocata senza problemi?

“Con il senno del poi sicuramente ci si doveva fermare prima, ma così è troppo facile parlare. Io poi non sono né un dottore né un virologo e non ho le competenze per esprimermi su questo. Anche se come abbiamo visto nemmeno gli stessi medici ed esperti sanno bene cosa fare perché è una situazione nuova e nessuno sa come comportarsi. A maggior ragione quindi io non so dire se ci si dovesse fermare prima”.

Lega, UEFA, FIGC e AIC si confrontano da giorni per prendere una decisione univoca sulla ripresa del campionato. Per lei meglio concludere il campionato tra giugno e luglio, o è più per Play-off e Play-out o ancora, sarebbe da annullare questa stagione?

“Ora come ora l’unica cosa che si può fare è prendere tempo. E’ inutile fare previsioni cercando di stabilire una data che possa essere il 3 o l’8 aprile, non siamo nelle condizioni per poter stabilire una data per il rientro in campo. L’unica cosa è monitorare la situazione volta per volta e prendere tempo. Per quanto riguarda come concludere il campionato sono dell’idea che essendoci una competizione in corso bisogna finirla con le regole della stessa competizione. E’ sciocco cambiare le regole in corso. Se si dovesse tornare a giocare a calcio si ricomincia lì dove si era interrotto. Play-off o l’assegnazione dello scudetto a chi era in testa non ha senso. In più non sarebbe nemmeno giusto, ci sono delle regole e vanno rispettate. Se si dovesse riprendere tra un anno, ricominceremo da dove abbiamo lasciato”.

Lei da allenatore d’esperienza qual è saprebbe dirci come si affronta un periodo come quello che il calcio sta vivendo, soprattutto nel rapporto con i giocatori?

“Questa è una situazione senza precedenti, è difficile potersi approcciare a questa situazione. Credo che bisogna parlare di priorità, ed ora la priorità è la salute dei giocatori. Sono calciatori, ma sono anche uomini e persone, perciò vanno trattati come tali. Una volta poi che la situazione sarà ristabilita si andrà a valutare l’aspetto professionale. E’ normale che stando fermi tanto tempo bisognerà riprendere una preparazione. Ora non si può prevedere nulla”.

Parlando di Lazio invece: si aspettava un percorso così straordinario e soprattutto vederla lottare per lo scudetto?

“Io me lo auguravo e penso che sia giusto dare merito al lavoro che è stato fatto negli ultimi anni. Un lavoro programmato, perché ogni anno, a differenza di altre squadre che cambiano, vendono e disfano (come gli stessi ‘cugini’) la Lazio non ha mai venduto nessuno, inserendo sempre elementi nuovi e funzionali al loro gioco. Non dimentichiamoci che l’allenatore è sempre lo stesso e in più c’è una cosa fondamentale per chi fa il mio lavoro: una comunione di intenti tra società, direttore sportivo e allenatore. Da qui poi ha dire che si lotta per lo scudetto ce ne passa, però la storia ad oggi dice questo. Quindi me lo auguro, ma sulla carta ci sono squadre più forti della Lazio”.

Nel caso si riprendesse a giocare, i biancocelesti diventeranno i favoriti per lo scudetto?

“Questo dipenderà da tanti fattori, perché adesso possiamo fare delle previsioni ma se si dovesse riprendere fra 2 mesi si faranno altre valutazioni. Le situazioni vanno valutate nel contingente: ora la Lazio si trovava nelle condizioni psicologiche e fisiche per poter competere per lo scudetto. Questo dovuto anche all’impegno della Juventus nel voler vincere la Champions. E’ chiaro che se la Juve dovesse uscire dalla Champions sicuramente era e rimarrà la favorita”.

Se dovesse scegliere chi tenere quest’estate tra Milinkovic e Luis Alberto chi terrebbe?

“Tutti e due. Perché nel momento in cui si raggiunge un obiettivo, che sarà quello della Champions visto che manca da diversi anni, se vuoi migliorare quell’obiettivo e mantenerlo è normale che non devi vendere i migliori giocatori. Anzi dovresti aggiungere qualcuno”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: