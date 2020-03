Serie A, Marco Ferrante: “La Lazio è una squadra attrezzata, meriterebbe lo scudetto”

L’ex attaccante del Torino, Marco Ferrante, è stato intervistato da Calcionews24.com, per discutere del duro momento che sta attraversando l’Italia: “Penso proprio che sia stato giusto rinviare gli Europei 2020, a quanto pare la cosa non è destinata a risolversi nel breve periodo. Penso che sia una decisione giusta per tutelare tutti, i giocatori ma soprattutto tifosi. Le competizioni sono state fermate anche troppo tardi, soprattutto in Inghilterra. Ho visto che anche i concerti e le manifestazioni sono andati avanti. Bisognava bloccare tutto per tutelare il cittadino. Speriamo che non dovremo non pagare gli errori fatti. Sicuramente al termine della pandemia sarà tutto un po’ cambiato. Bisognava agire un pochino prima. Ci sono tantissime popolazioni in difficoltà dove ci sono tanti aiuti, penso all’Africa ad esempio, ma non basta. Adesso siamo rattristati perché è successo in Italia ed è esploso da noi. Una volta finito tutto, dobbiamo guardare avanti. Per parlare invece del Campionato, quest’anno la Juve non è stata l’ammazza-campionato che avevamo visto gli scorsi anni. Per quanto visto finora la Lazio meriterebbe lo scudetto, quest’anno vedo squadre attrezzate. Mi è piaciuta la Lazio per il gioco, la Juventus invece riesce a fare la differenza grazie ai singoli. L’Inter è venuta meno negli scontri diretti. Per quanto mi riguarda devi fare la differenza negli scontri diretti: i nerazzurri non hanno inciso quando avrebbero dovuto.”

