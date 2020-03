ESCLUSIVA | Eichberg, Vicepresidente Polisportiva: “Come Ente Morale la Lazio in questi giorni è in prima fila”

Con la stagione dei verdetti pronta ad entrare nel vivo il mondo sportivo si trova costretto a dire stop paralizzando, quasi del tutto, l’attività della più grande Polisportiva europea, la Lazio. Per fare il punto sul momento dell’universo biancoceleste, LazioPress.it ha intervistato in esclusiva il Vicepresidente della Polisportiva Federico Eichberg.

Come sta reagendo la Polisportiva Lazio, la più grande d’Europa, a questo stop forzato?

“Questa emergenza di salute pubblica viene per noi in un anno molto importante, cioè quello in cui celebriamo i 120 anni dalla nascita che rappresenta inoltre un anno olimpico. Per quanto riguarda il traguardo dei 120 anni abbiamo dovuto affrontare dei piccoli cambi di programma dato che avevamo previsto nella ricorrenza della prima gara disputata dalla Lazio l’11 marzo 1900, la Corsa di Castel Giubileo, una bella commemorazione, comunque soltanto rinviata proprio in quei luoghi dove speriamo possa sorgere la Cittadella della Polisportiva. Come dicevo, il 2020 è anche un anno olimpico: molti dei nostri atleti si stavano preparando, ricordiamo che a Rio ne abbiamo portati due vantando una tradizione di dieci ori olimpici. Questo stop ha interrotto il sogno di molti ragazzi così come quello legato alle nazionali e a tal riguardo cito un’atleta che può rappresentare tutti, ossia Vanessa Idhuon del Basket in Carrozzina che era stata appena convocata. Mi auguro che possa presto coronare questo sogno come anche Marco Gatto nel footvolley pronto a concorrere agli Europei. Il fatto veramente commovente è vedere come tutte le sezioni continuino ad operare, chi tramite degli allenamenti da remoto, chi mettendo in campo delle challenge come quella della Lazio taekwondo, chi, come la pallavolo, lanciando degli appelli importanti sul rispetto delle norme, chi infine promuovendo delle iniziative di raccolta fondi per le strutture ospedaliere, penso al Circolo Canottieri Lazio ed alla Curva Nord”.

Hai sottolineato la ricorrenza dei 120 anni. Ci confermi che i festeggiamenti non solo annullati, bensì solo rimandati?

“Assolutamente. I festeggiamenti intendiamo continuarli, a partire dalla Corsa di Castel Giubileo che fu, tra l’altro, la ragione per cui nacque la Lazio. Porteremo avanti anche le altre iniziative tra cui la nascita della Fondazione Lazio Sport Per Tutti che interverrà nel sociale come nel legame tra sport e disabilità e quella della Cittadella dello Sport ancorché a ritmo necessariamente ridotto. Inoltre, stiamo completando una trentina di progetti delle nostre sezioni che presenteremo a breve all’Unione Europea. Negli anni ce ne siamo aggiudicati già venti che hanno fornito molto ossigeno ed energia alle nostre sezioni. La cosa migliore comunque resta la catena continua di affetto dei nostri atleti, molti dei quali donano il sangue e promuovono la raccolta di fondi per aiutare gli ospedali. La Lazio continua con le ali spiegate a portare in alto la nostra città ed i nostri amati colori”.

Hai un grande rimpianto sportivo causato da questa interruzione?

“Come ti accennavo prima penso a Vanessa Idhuon e a tutti gli atleti che stavano coronando il loro sogno di accedere alla nazionale italiana nell’anno olimpico. Vanessa ce la farà, gli atleti e le atlete biancocelesti ce la faranno. È un appuntamento solamente rinviato. Poi un altro discorso riguarda i titoli, in media nei nostri 120 anni abbiamo vinto quattro titoli nazionali, quattro scudetti a stagione. Quest’anno ci sono buone possibilità di ottenere trionfi in varie discipline. Il tutto è solo rinviato, non è un rimpianto. Siamo sicuri che, come l’Italia si ritroverà, anche i nostri atleti potranno rinascere ed essere più forti”.

Nel calcio si sta cercando di guardare avanti ipotizzando le possibili date della ripresa. Le altre federazioni come si stanno comportando?

“Le altre Federazioni, come nel calcio, hanno decretato una sospensione o il ritardato avvio della stagione, come ad esempio nel football americano o nell’Hockey. Alcuni campionati invece si sono interrotti anche con dei momenti singolari, penso alla pallanuoto che ha deciso di evitare l’ultima trasferta in programma a Brescia per tutelare la saluta dell’intera squadra, atleti e staff tecnico. La Federazione ha addirittura stigmatizzato questo comportamento che invece ritengo responsabile considerando che Brescia è uno dei focolai principali. Nel calcio a 5 femminile la squadra era in procinto di iniziare la final eight di Coppa Italia, mentre nel basket in carrozzina la stagione purtroppo è stata dichiarata conclusa. In ogni caso, ribadisco che è bello vedere come in primis gli atleti rimangono in contatto con la Polisportiva e le varie articolazioni. Ciò mi ha un po’ fatto pensare ad una bella pagina dei primi anni della nostra amata Lazio quando il Presidente Fortunato Ballerini scriveva ai nostri atleti impegnati al fronte nella Prima Guerra Mondiale. Mutatis mutandis, ovviamente in contesti meno drammatici, noi come Polisportiva, a partire dal Presidente Antonio Buccioni, manteniamo i contatti con tutti i nostri atleti ricordandoci anche di avvenimenti quotidiani come compleanni e anniversari. Questo perché la Lazio innanzitutto è una catena di affetti iniziata con nove ragazzi a Piazza della Libertà e che continua fino ad oggi”.

Hai citato le lettere di Ballerini di un secolo fa. Tu cosa ti senti di dire agli atleti ed ai tifosi della Lazio?

“Intanto, mi sento di dire a ciascuno, atleti, tecnici, dirigenti, sostenitori, le quattro componenti del mondo biancoceleste, di sentirsi fieri perché ognuno di voi è un verso di un poema iniziato centoventi anni fa fatto di ideali, lealtà, signorilità, rispetto dell’avversario, vittorie costruite imparando dalle sconfitte. Tutto questo è la Lazio, noi ne siamo più consapevoli e lo vediamo in ogni atleta che continua ad allenarsi, a sognare, a tenersi in forma dandosi uno stile di vita sano, una disciplina interiore nel rispetto delle leggi e degli standard atletici. Ce l’abbiamo nel nostro DNA, la lazialità è soprattutto questo”.

In conclusione, hai parlato di rispetto delle leggi. Vuoi rinnovare l’invito ai tifosi laziali a restare a casa?

“Stare a casa è un atto di amore sia verso le persone più vulnerabili perché non trasmettere il virus è il primo impegno che abbiamo, sia verso il personale medico poiché dobbiamo ridurre al minimo il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Rimanere a casa è un atto di responsabilità in continuità con quello che una società come la Lazio, ente morale dal 1921, deve continuare a vivere e promuovere anche oggi”.

