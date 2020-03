Atalanta, Papu Gomez: “Sarà difficile tornare a giocare”

Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, racconta l’emergenza di Bergamo ai microfoni di Sky Sport 24: “Negli ultimi anni abbiamo reso felice la città, ora il calcio è l’ultima cosa che mi interessa. E’ un periodo terribile, non riguarda solo Bergamo ma tutta la Lombardia e tutta Italia. E’ strano, perché in questo periodo uno dovrebbe essere molto felice, orgoglioso di quello che sta facendo con la squadra, ma adesso dobbiamo guardare ad altro e pensare alle famiglie che stanno soffrendo ma mantenendo un atteggiamento positivo“. L’argentino racconta anche come sta vivendo l’emergenza e come sta passando le giornate: “Il mio stato d’animo non è il top. Uno quando si alza e legge le notizie gli rimane del rammarico. Non si può fare altro che rimanere a casa, essere positivi e sperare che tutto questo possa finire presto. Cerco di tenermi in forma e allenarmi un po’ ogni giorno, un’oretta e mezza, due, provo a mettere la testa un po’ lì, anche se è difficile. Uno guarda le notizie tutto il tempo. Non so se torneremo a giocare d’estate o tra qualche mese, sinceramente l’Italia si deve mettere a posto, sarà molto difficile tornare a giocare di nuovo. Sarà come prima a porte chiuse, ma comunque devi fare le trasferte, prendere i voli, spostarti in pullman, andare negli alberghi: come fai a tornare a giocare? Questa è una grande domanda che mi faccio. Voglio inviare un saluto a tutti i bergamaschi, sto con loro per qualsiasi cosa abbiano bisogno. Mando un saluto a tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando contro questo virus. I bergamaschi sono gente tosta che non s’arrende facilmente”.

