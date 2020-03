CdS | Lotito si ferma e prende tempo. Ripresa posticipata a data da destinarsi

Non è una ritirata. Lotito ha preso tempo e ha posticipato “a data da destinarsi” la ripresa degli allenamenti della Lazio. Non si è arreso. Ha preso semplicemente atto delle restrizioni ulteriori annunciate dal Premier Conte sabato notte in una fase drammatica del Paese e dentro l’epidemia legata al coronavirus. Lotito e il dottor Ivo Pulcini, direttore sanitario del club, avevano studiato la possibilità di una ripresa “a gruppi” e in orari differenti, unita a imponenti misure di sicurezza e garantendo il cosiddetto “distanziamento sociale”, per tutelare la salute della squadra. Un valore e un principio mai messo in discussione. Sei campi di calcio e otto spogliatoi, con le dovute attenzioni e cautele, permetterebbero sicuramente di allenarsi meglio e con maggiore professionalità, per un paio d’ore al giorno, rispetto a quanto è avvenuto nelle scorse settimane a casa.

ATTESA

La Lazio, come è noto, ha giocato l’ultima partita ufficiale il 29 febbraio e ha sostenuto l’ultimo allenamento a Formello (a ranghi ridotti perché mezza squadra era a riposo da una settimana) il 7 marzo. Di fatto siamo già a quasi un mese di stop. I giocatori di Inzaghi, come tutta la Serie A, rischiano di restare a casa minimo altre due o tre settimane. Sarebbe ancora più complicato rimettersi in moto. La ripresa, annunciata per lunedì 23 (cioé oggi) era slittata ufficiosamente a giovedì 26 e ieri è stata posticipata “a data da destinarsi”, come segnalato dal comunicato della società biancoceleste. Mossa politica in attesa degli eventi e nel rispetto delle istituzioni.

RIFLESSI

Dentro la Lega le tensioni sono altissime e lo scontro, trasferito sul tema degli allenamenti, nasconde altre motivazioni. La Lazio, come altri club, pensa e si augura di portare a termine il campionato, anche sforando entro la metà di luglio, come auspicato dal presidente federale Gravina. Non si tratterebbe solo dell’ambizione, in una stagione bellissima, a competere per lo scudetto. Gli stadi, almeno sino a settembre, resteranno chiusi. Si prefigurano danni economici pesantissimi in relazione ai mancati incassi al botteghino ma ancora peggio sarebbe, se il campionato non ripartisse, perdere un terzo dei ricavi provenienti dai diritti televisivi. Rischiano di saltare molte società senza il bilancio in ordine: non è il caso della Lazio, ma il ragionamento può interessare ancora meno ai grandi club che non da oggi puntano alla Superlega europa. Lotito si sta battendo per portare a termine il campionato di Serie A in estate, magari non vale lo stesso discorso per chi ha già un piede in B e per chi preferirebbe non rischiare la retrocessione nelle ultime dodici giornate e sino a qui parliamo di interessi sportivi. Oggi, però, ci si misura con un bollettino quotidiano di morti e di contagi. Il quadro emergenziale e la diffusione del virus, ovviamente, non aiutano a immaginare un ritorno alla normalità in tempi rapidi e neppure permettono di ipotizzare una data. Resta la speranza o un piccolo spiraglio, a cui sono legate le aziende calcistiche, Lazio in testa: più tardi ripartiranno gli allenamenti, meno possibilità ci saranno di salvare il campionato, i diritti televisivi e anche gli stipendi dei calciatori.

Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



GUARDA LA PUNTATA DI LATIUM





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: